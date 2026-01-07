Người đàn ông hành hung cô gái ở chung cư lĩnh án 6 tháng tù

Chiều 7/1, Tòa án nhân dân Khu vực 2 Hà Nội tuyên án sơ thẩm đối với bị cáo Đặng Chí Thành (31 tuổi) trong vụ án hành hung cô gái ở sảnh chung cư Sky Central, Hà Nội, từng gây bức xúc dư luận.

HĐXX đánh giá, hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, gây bức xúc trong dư luận nên cần áp dụng mức hình phạt cách ly khỏi xã hội một thời gian để răn đe, phòng ngừa chung.

Theo HĐXX bị cáo phạm tội lần đầu, nộp tiền khắc phục hậu quả vụ án nên có căn cứ để xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo.

Do đó, HĐXX tuyên phạt bị cáo Đặng Chí Thành 6 tháng tù về tội Gây rối trật tự công cộng.

HĐXX buộc bị cáo phải bồi thường cho chị N.T.T. (28 tuổi) hơn 50 triệu đồng (khấu trừ số tiền 50 triệu bị cáo đã bồi thường trước đó, bị cáo còn phải nộp gần 1 triệu đồng).

Bị cáo Đặng Chí Thành tại phiên xét xử (Ảnh: Nguyễn Hải).

Trước khi HĐXX tuyên án, được nói lời sau bị cáo Đặng Chí Thành cho biết, bản thân không có ý định sát hại ai. Bị cáo ít có tiếp xúc với xã hội nên nhận thức còn hạn chế.

Song sau khi có hành động đánh người bị cáo ý thức được việc làm của mình là sai trái pháp luật.

Đặng Chí Thành cúi gằm mặt gửi lời xin lỗi gia đình bị hại và gửi lời xin lỗi đến cộng đồng mạng vì hành động của mình đã ảnh hưởng xấu đến nhiều người.

"Bị cáo hành động xuất phát vì thương vợ, xót con. Vợ bị cáo đang trong thai kỳ, điều trị trầm cảm. Bị cáo cúi đầu xin quý toà và HĐXX tuyên phạt mức án nhẹ nhất để có thể sớm trở về đỡ đần gia đình", Đặng Chí Thành ngậm ngùi trình bày.

Tại tòa, bị cáo Đặng Chí Thành thừa nhận sai phạm, bày tỏ ăn ăn hối hận.

Thành khai, đêm 4/8/2025, giữa vợ Thành là N.T.A. (30 tuổi) và chị N.T.T. (28 tuổi) có mâu thuẫn do con của chị T. đánh con Thành.

Bị cáo Đặng Chí Thành được dẫn giải đến phiên xét xử (Ảnh: Nguyễn Hải).

Khi con bị đánh, chị A. đã yêu cầu chị T. xin lỗi nhưng không được chị này đồng ý đã dẫn đến hai bên lời qua tiếng lại.

Đến 22h ngày 9/8/2025, bị cáo đi theo vợ, con xuống sảnh chung cư đã tình cờ gặp chị N.T.T. nên đuổi theo và yêu cầu chị này xin lỗi. Khi nạn nhân không đồng ý, bị cáo đã vung tay tát 2 cái vào má bên trái của chị T. rồi tiếp tục lao vào đấm.

Sau khi bị đánh, chị T. gọi người nhà xuống dẫn đến hai bên lời qua tiếng lại. "Lúc đó bị cáo có những lời lẽ đe dọa, không làm chủ được bản thân, không làm chủ được hành động của mình và lời nói của mình", Thành trình bày và cho biết, trước đó không có quen biết gì với chị T.

Về nguyên nhân dẫn đến việc lao vào đánh chị T., Thành khai do lúc đó nóng giận, bức xúc nhiều ngày liền vì bị vợ mắng.

Vợ bị cáo mắc trầm cảm phải uống thuốc thời gian dài, nên bị cáo rất thương vợ.

Cũng theo lời khai của Thành, sau khi đánh chị T. chị này gọi người nhà xuống và lớn tiếng chửi bới. Thấy có nhiều người đến nên bị cáo bị sức ép, mất bình tĩnh, bức xúc đã lớn tiếng chửi bới lại.

Trong lúc bức xúc, Thành thậm chí đe dọa giết chị T. và dọa đánh cả nhà chị này.

Tại tòa, bị cáo cho biết đây chỉ là những lời lẽ trong lúc bức xúc, câu nói buột miệng chứ không có ý định sát hại nạn nhân.

Thành nhận thức được hành vi sai phạm của mình, gây ảnh hưởng an ninh trật tự tại khu chung cư. Bị cáo khẳng định, lúc đánh nạn nhân không có ai kích động hay xúi giục.