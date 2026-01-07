Chủ tịch nước trao quyết định bổ nhiệm 2 Phó Chánh án TAND Tối cao

Sáng 7/1, Chủ tịch nước Lương Cường, Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương, trao quyết định bổ nhiệm 2 Phó Chánh án TAND Tối cao.

Theo quyết định của Chủ tịch nước, hai Thẩm phán TAND Tối cao gồm ông Lê Tiến (SN 1969), và ông Nguyễn Biên Thùy (SN 1970), được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Chánh án TAND Tối cao.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước Lương Cường nhấn mạnh việc bổ nhiệm 2 Phó Chánh án TAND Tối cao là sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước với sự cống hiến, phục vụ của hai cán bộ với sự nghiệp cách mạng và ngành tư pháp. Đây là vinh dự lớn lao, nhưng cũng là trách nhiệm rất nặng nề mà Đảng, Nhà nước, Nhân dân tin tưởng giao, theo lời Chủ tịch nước.

Chủ tịch nước Lương Cường trao quyết định bổ nhiệm cho 2 tân Phó Chánh án TAND Tối cao (Ảnh: Trần Thường).

Chủ tịch nước đánh giá 2 tân Phó Chánh án TAND Tối cao là những cán bộ được đào tạo cơ bản, được rèn luyện, thử thách trong thực tiễn, trưởng thành từ cơ sở. Đây cũng là những cán bộ có trình độ chuyên môn nghiệp vụ cao, có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực tư pháp.

Nhấn mạnh TAND trong bộ máy Nhà nước có vị trí rất quan trọng, Chủ tịch nước đề nghị 2 Phó Chánh án vừa được bổ nhiệm tuân thủ nghiêm sự lãnh đạo của Đảng, thực hiện đúng nguyên tắc, quy định của Hiến pháp và pháp luật.

2 Phó Chánh án được giao cùng với tập thể lãnh đạo TAND Tối cao, lãnh đạo ngành tòa án toàn quốc thực hiện mục tiêu cao nhất, đó là bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Theo Chủ tịch nước, cùng với nâng cao năng lực công tác, 2 Phó Chánh án cần tiếp tục tu dưỡng, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức cách mạng trong sáng, lối sống trong sạch, lành mạnh, có trách nhiệm, tận tụy, mẫu mực.

Thay mặt nhân sự vừa được bổ nhiệm phát biểu nhận nhiệm vụ, Phó Chánh án TAND Tối cao Lê Tiến chia sẻ đây là vinh dự to lớn, nhưng cũng là trọng trách lớn lao mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân tin tưởng giao phó.

Ông cam kết sẽ tiếp thu nghiêm túc và thực hiện đầy đủ ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch nước, tuyệt đối trung thành, tuân thủ sự lãnh đạo của Đảng; không ngừng rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng và nâng cao trình độ, luôn nêu cao tinh thần phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

Ông Lê Tiến cũng khẳng định sẽ tuân thủ sự phân công của Chánh án TAND Tối cao, thực hiện phương châm hành động của ngành là “đổi mới, đoàn kết, trách nhiệm, kỷ cương, chất lượng, vì công lý”.