Venezuela từng bí mật chuyển 113 tấn vàng sang Thụy Sĩ?

Đài phát thanh SRF của Thụy Sĩ cho biết, 113 tấn vàng đã được xuất đi từ Ngân hàng Trung ương Venezuela trong bối cảnh chính phủ tìm cách bán bớt dự trữ để hỗ trợ nền kinh tế đang gặp khó khăn.

Theo SRF, vàng nhiều khả năng được đưa sang Thụy Sĩ để tinh luyện, cấp chứng nhận trước khi tiếp tục vận chuyển tới các thị trường khác.

Thụy Sĩ hiện là một trong những trung tâm luyện vàng lớn nhất thế giới, với 5 nhà máy chế tác quy mô lớn.

Lượng vàng nói trên của Venezuela được định giá khoảng 4,14 tỷ franc Thụy Sĩ (gần 137.000 tỷ đồng). Hoạt động vận chuyển diễn ra trong giai đoạn đầu nhiệm kỳ của Tổng thống Nicolas Maduro.

"Ngày 5/1, Hội đồng Liên bang đã quyết định đóng băng mọi tài sản do ông Nicolas Maduro và những người khác có liên quan đến ông nắm giữ tại Thụy Sĩ, có hiệu lực ngay lập tức", Bộ Ngoại giao Liên bang Thụy Sĩ (FDFA) cho biết.

Động thái này diễn ra sau khi ông Maduro bị Washington bắt giữ tại Caracas và chuyển sang Mỹ.

Một người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Thụy Sĩ cho biết lệnh này ảnh hưởng tới 37 người. Tuy nhiên, bộ này không thể cung cấp chi tiết về giá trị các tài sản liên quan.

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro phát biểu tại một cuộc họp ở Caracas năm 2018 (Ảnh: Reuters).

Trong nhiều năm, Ngân hàng Trung ương Venezuela đã liên tục bán vàng dự trữ nhằm hỗ trợ nền kinh tế và bổ sung nguồn ngoại tệ mạnh, đặc biệt trong bối cảnh quốc gia Nam Mỹ này chịu các lệnh trừng phạt từ Mỹ.

"Ngân hàng Trung ương Venezuela đã bán vàng với quy mô lớn trong giai đoạn 2012-2016, và phần lớn số vàng này được chuyển sang Thụy Sĩ”, bà Rhona O’Connell, chuyên gia phân tích thị trường tại StoneX, nói với Reuters. Theo bà, số vàng sau đó có thể được chia nhỏ thành các thỏi và bán sang châu Á hoặc những thị trường khác.

Từ năm 2017, dữ liệu hải quan không còn ghi nhận các lô vàng được xuất khẩu từ Venezuela sang Thụy Sĩ, sau khi Liên minh châu Âu (EU) áp đặt lệnh trừng phạt đối với Caracas.

Tuy nhiên, bà O’Connell cho rằng sự sụt giảm này "có thể đơn giản là do Ngân hàng Trung ương Venezuela không còn nhiều vàng để bán". Hiện Hội đồng Vàng Thế giới (WGC) không công bố số liệu về dự trữ vàng của Venezuela.