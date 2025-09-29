Tàu đánh bắt xa bờ bị đánh chìm trong bão Bualoi

Ngày 29/9, Đồn Biên phòng cửa khẩu Thuận An, thành phố Huế, đã huy động lực lượng, phối hợp với chính quyền địa phương trục vớt tàu cá của ngư dân bị đánh chìm tại âu thuyền Phú Thuận, phường Thuận An.

Các lực lượng chức năng sẽ sử dụng bạt để bọc quanh thân tàu bị chìm, hút nước bên trong giúp phương tiện nổi lên rồi lai dắt vào bờ để khắc phục hư hại.

Lực lượng chức năng thành phố Huế đang nỗ lực trục vớt tàu cá bị đánh chìm tại khu neo đậu tránh trú bão (Ảnh: Vi Thảo).

Trước đó, vào khoảng 14h30 ngày 28/9, khi cơn bão Bualoi đổ bộ vào khu vực ven biển thành phố Huế với gió mạnh cấp 9, tàu cá TTH-96454 TS của ông Nguyễn Văn Tấn (trú tại phường Thuận An), đứt dây neo, va vào trụ neo đậu dẫn đến vỡ mạn và bị đánh chìm.

Tại thời điểm bị đánh chìm, trên tàu không có người, ước tính thiệt hại khoảng 500 triệu đồng.

Theo lãnh đạo phường Thuận An, tàu cá bị đánh chìm tại âu thuyền Phú Thuận là một trong những phương tiện đánh bắt xa bờ của địa phương.