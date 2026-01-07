Một công ty chi hơn 5 tỷ đồng tổ chức tiệc tất niên cho công nhân

Ngày 7/1, ông Nguyễn Hữu Quang, Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Sakurai Việt Nam, cho biết Ban giám đốc phối hợp với Ban chấp hành Công đoàn đã xây dựng kế hoạch tổ chức “bữa cơm tất niên” cho người lao động năm 2025.

Theo ông Quang, “bữa cơm tất niên” để công ty tri ân những đóng góp của người lao động trong năm 2025; tạo động lực cho người lao động tiếp tục nỗ lực trong năm 2026.

Công nhân Công ty TNHH Sakurai Việt Nam tham dự tại tiệc tất niên (Ảnh: Quách Du).

“Bữa cơm tất niên” được tổ chức cho toàn bộ 13.000 công nhân đang làm việc tại hai cơ sở của công ty.

Địa điểm tổ chức tại các nhà hàng sang trọng như Royal Palace và White Palace đóng trên địa bàn phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa. Mỗi suất ăn có giá trị 400.000 đồng/người, tổng kinh phí hơn 5 tỷ đồng.

“Do số lượng công nhân đông, công ty sẽ tổ chức vào các ngày chủ nhật, bắt đầu từ ngày 4/1, dự kiến đến ngày 7/2 sẽ hoàn thành”, ông Quang nói.

Theo ông Quang, đây không phải là lần đầu tiên công ty tổ chức tiệc liên hoan cho toàn thể công nhân, vào tháng 5/2025, nhân dịp Tháng Công nhân, đơn vị đã tổ chức tiệc tri ân cho 13.000 công nhân lao động.

Ngoài tiệc tất niên 2025, dịp Tết Dương lịch vừa qua, công ty đã tặng quà cho 13.000 người lao động.

Dịp Tết Nguyên đán 2026 tới đây, công ty tiếp tục tổ chức chương trình “Tết sum vầy”, Công đoàn sẽ trao quà Tết đến toàn bộ công nhân. Bên cạnh đó, doanh nghiệp sẽ thực hiện thưởng lương tháng thứ 13 và thanh toán phép năm với mức 300%.