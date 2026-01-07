Biển hiệu cửa hàng điện thoại sập đè một phụ nữ cùng nhiều xe máy, ô tô

Khoảng 9h45 ngày 7/1, một sự cố nghiêm trọng đã xảy ra tại ngã ba đường Y Wang - Lê Duẩn, phường Ea Kao, Đắk Lắk, khi biển hiệu của cửa hàng Viettel Store bất ngờ đổ sập, đè lên nhiều xe máy, ô tô và người đang mua hàng.

Lãnh đạo UBND xã Ea Kao xác nhận thông tin trên và cho biết ngay sau khi sự cố xảy ra, nhiều người dân đã nhanh chóng có mặt để ứng cứu, đưa các nạn nhân bị thương ra ngoài và chuyển đến bệnh viện cấp cứu.

Hiện trường vụ tai nạn sập biển hiệu của cửa hàng điện thoại (Ảnh: Trương Nguyễn).

Nạn nhân được xác định là bà N.T.T. (61 tuổi, trú tại phường Thành Nhất).

Anh Dương Văn Phong (26 tuổi), con trai bà T., kể lại khoảnh khắc kinh hoàng: "Tôi cùng mẹ vừa mua điện thoại xong và bước ra khỏi cửa hàng thì biển hiệu bất ngờ đổ sập. Theo phản xạ, tôi kịp chạy ra đường nhưng mẹ tôi đã bị biển hiệu đè lên người, bị thương nặng".

Biển hiệu đè lên một phụ nữ cùng một số xe máy và ô tô (Ảnh: Trương Nguyễn).

Công an phường Ea Kao đang phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra hiện trường, làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ việc nghiêm trọng này.