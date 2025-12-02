Báo Thái Lan bình luận về sự cố của U22 Việt Nam ở SEA Games 33

Theo kế hoạch, U22 Việt Nam sẽ tập buổi đầu tại Bangkok vào lúc 17h ngày 1/12 trên sân RBAC University, địa điểm cách khách sạn khoảng 20 phút di chuyển. Tuy nhiên, do tình hình tắc đường ở Bangkok, toàn đội đã đến muộn gần 30 phút, qua đó làm xáo trộn hoàn toàn lịch trình chuẩn bị.

U22 Việt Nam tập luyện buổi đầu tiên ở Thái Lan (Ảnh: VFF).

Do thời gian tập luyện bị rút ngắn, ban huấn luyện buộc phải điều chỉnh giáo án tập luyện của U22 Việt Nam. Đội bóng chỉ thực hiện phần vận động nhẹ và thả lỏng trong khoảng 40 phút, trước khi kết thúc buổi tập.

Bình luận về sự cố của U22 Việt Nam, tờ Siam Sport có bài viết: “Tắc đường gây ra thảm họa! Buổi tập đầu tiên của U22 Việt Nam chỉ kéo dài 40 phút trước khi đối đầu với Lào ở trận mở màn SEA Games 33”.

Trong bài viết, tác giả bình luận: “Đội U22 Việt Nam đã phải đối mặt với tình trạng giao thông ùn tắc tại Bangkok, khiến đội bóng đến sân tập trễ gần 30 phút so với dự kiến. Vì vậy, buổi tập đầu tiên trước trận ra quân gặp đội tuyển Lào chỉ còn vỏn vẹn 40 phút.

“Những chiến binh Sao vàng” đã sớm gặp trục trặc ngay khi giải đấu còn chưa diễn ra. Sau khi xuất phát từ khách sạn ở khu Hua Mak để đến sân tập tại Đại học Rattana Bundit (RBAC University) vào chiều ngày 1/12, U22 Việt Nam đã bị kẹt xe nghiêm trọng.

Điều này buộc ban huấn luyện phải điều chỉnh kế hoạch tập luyện một cách khẩn cấp, chỉ còn tập khởi động nhẹ và thả lỏng, trước khi lên xe trở về khách sạn để hồi phục thể trạng”.

Đoàn quân của HLV Kim Sang Sik quyết tâm giành Huy chương vàng SEA Games 33 (Ảnh: VFF).

Phát biểu trước báo giới, Phó chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) cho biết vấn đề giao thông khó khăn tại Bangkok đã được toàn đội U22 Việt Nam lường trước từ sớm, từ đó chủ động trong kế hoạch di chuyển nhằm bảo đảm đội tuyển không bị ảnh hưởng.

“Không khí tập luyện của toàn đội đang rất tốt. Tất cả đều sẵn sàng cho các trận đấu sắp tới”, ông Trần Anh Tú nhấn mạnh.

Trước câu hỏi về cuộc đối đầu với U22 Lào ở lượt trận mở màn, Phó chủ tịch Trần Anh Tú khẳng định sự chuẩn bị của U22 Việt Nam là một quá trình dài hơi. Ông nói thêm: “Nếu nhìn từ thời điểm tập trung sau vòng 1/8 cúp quốc gia, hoặc việc một số cầu thủ Công an Hà Nội lên tập trung muộn, có thể thấy thời gian gấp gáp. Nhưng thực tế, U22 Việt Nam đã ổn định và được rèn luyện liên tục trong suốt một năm qua.

Chúng tôi đã có ba chuyến tập huấn tại Trung Quốc, chuyến tập huấn chất lượng tại Qatar, vô địch giải U23 Đông Nam Á 2025, rồi toàn thắng tại vòng loại U23 châu Á 2026. Đó là cả quá trình chuẩn bị bài bản, xuyên suốt, nhằm giúp đội đạt trạng thái tốt nhất cho SEA Games 33”.

Trận đấu giữa U22 Việt Nam và U22 Lào sẽ diễn ra vào lúc 16h ngày 3/12 trên sân Rajamangala.