CĐV Jordan chỉ trích đội nhà sau trận thua U23 Việt Nam

"Rõ ràng là đội tuyển U23 Jordan của chúng ta không xứng đáng có một chiến thắng ở trận đấu này.

Hy vọng sẽ chứng kiến họ trở lại mạnh mẽ ở hai trận đấu còn lại để giành vé đi tiếp vào tứ kết", tài khoản Mohammad Al-Hamydeh đến từ Jordan bày tỏ sự thất vọng trên trang Jordan Football Association sau trận thua của đội nhà trước U23 Việt Nam diễn ra trên sân King Abdullah Sports City Hall (Saudi Arabia) tối 6/1 (giờ Việt Nam).

Đình Bắc ăn mừng bàn thắng mở tỷ số cho U23 Việt Nam trên chấm phạt đền ở phút 15 (Ảnh: AFC).

Được đánh giá cao hơn nhưng U23 Jordan lại thi đấu bạc nhược trước đại diện của Đông Nam Á, nhanh chóng bị thủng lưới liên tiếp hai bàn chỉ trong hiệp 1. Đó là tình huống Đình Bắc mở tỷ số cho U23 Việt Nam trên chấm phạt đền ở phút 15, trước khi Hiểu Minh giúp "Rồng vàng" dẫn cách biệt hai bàn ở phút 42.

Cục diện ở hiệp 2 không có nhiều thay đổi khi U23 Jordan vẫn tỏ ra bế tắc trước hàng phòng ngự chơi kín kẽ của U23 Việt Nam, thậm chí suýt phải nhận thêm bàn thua nếu pha dứt điểm của Quốc Cường ở phút bù giờ 90+3 không đập trúng xà ngang bật ra ngoài một cách đáng tiếc.

Chung cuộc U23 Jordan để thua U23 Việt Nam với tỷ số 0-2 và khiến cơ hội giành vé đi tiếp vào vòng tứ kết của đội bóng Tây Á trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.

"Một trận thua đã huỷ hoại tất cả những gì chúng ta đã nỗ lực trong nhiều năm. Các cầu thủ chơi bóng cứ như những người bị say thuốc. Trông họ di chuyển rất nặng nề, thua hẳn U23 Việt Nam trong các pha tranh chấp dù thể hình tốt hơn. Thật là xấu hổ", một CĐV của Jordan tức giận bày tỏ.

U23 Việt Nam giành chiến thắng 2-0 trước U23 Jordan

"U23 Việt Nam cho thấy họ là một đội bóng thi đấu kỷ luật, gắn kết, thi đấu rất mạnh mẽ và xứng đáng được tôn trọng. Họ khác hẳn các cầu thủ U23 Jordan của chúng ta với lối chơi rời rạc, hoàn toàn bế tắc trong các phương án tấn công", một CĐV khác của Jordan nhận xét.

"Trận thua của đội tuyển Jordan trước U23 Việt Nam là một kết quả không thể chấp nhận được và phản ánh một vấn đề sâu sắc hơn một trận thua thông thường.

Các cầu thủ giỏi của U23 Jordan không được các CLB nhả người dẫn tới HLV không có trong tay đội hình mạnh nhất. Có 7 cầu thủ hoàn toàn mới được triệu tập và họ không đủ giỏi để có thể chống lại U23 Việt Nam", thêm một CĐV Jordan tuyên bố.

"Rất tiếc, huấn luyện viên không thể hiện dấu ấn nào về mặt chiến thuật trong trận đấu. U23 Jordan cho thấy sự kém cỏi, đặc biệt là những bàn thua từ các tình huống cố định.

Thật không may là việc cầm hòa trước Nhật Bản và Uzbekistan cho chúng ta những chỉ số sai sự thật của đội tuyển U23 Jordan", một CĐV Jordan chốt lại.