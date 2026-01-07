Trung Quốc: Hộ sinh xử lý dây rốn nhưng cắt nhầm ngón tay của trẻ sơ sinh

Vụ việc xảy ra ngày 25/12/2025 tại một bệnh viện ở huyện Xuyi (tỉnh Giang Tô, Trung Quốc). Theo các hồ sơ làm việc chính thức do bệnh viện cung cấp, tai nạn phát sinh trong quá trình kẹp và cắt dây rốn - một thủ thuật vốn được thực hiện thường xuyên đối với các ca mổ lấy thai.

Ngay sau khi sự cố được phát hiện, trẻ sơ sinh đã được chuyển sang cơ sở y tế chuyên khoa để theo dõi và điều trị. Các bác sĩ chỉnh hình chẩn đoán bé bị gãy xương, đồng thời chỉ định can thiệp y tế khẩn cấp nhằm xử lý tổn thương và hạn chế tối đa nguy cơ ảnh hưởng lâu dài.

Ông Sheng - cha của bé - đã nộp đơn đề nghị cơ quan y tế địa phương tiến hành giám định tai nạn y khoa để làm rõ trách nhiệm các bên liên quan. Ông bày tỏ sự phẫn nộ trước sai sót nghiêm trọng xảy ra trong quá trình chăm sóc y tế cho con trai mình.

Bé sơ sinh bị cắt nhầm ngón tay tại Trung Quốc (Ảnh: China Daily).

Chia sẻ thêm về sự việc, ông Sheng bày tỏ nỗi đau xót khi con trai ông phải chuyển viện hai lần chỉ trong vòng một ngày. Sau đó, em bé mới được phẫu thuật tái tạo thành công tại Bệnh viện Nhân dân số 9 Vô Tích. Kết luận y khoa xác định bé bị đứt không hoàn toàn ngón giữa bàn tay trái.

Trong thông cáo phát đi ngày 5/1, Ủy ban Y tế huyện Xuyi xác nhận nguyên nhân vụ việc là do sai sót nghiêm trọng trong quá trình làm việc của nữ hộ sinh trực tiếp tham gia ca sinh. Nhân viên này đã bị đình chỉ công tác để phục vụ điều tra.

Cơ quan chức năng cho biết, ngay sau khi xảy ra sự cố, Bệnh viện Nhân dân huyện Xuyi đã khẩn trương sắp xếp chuyển em bé lên cơ sở y tế chuyên khoa tuyến tỉnh, nơi ca phẫu thuật được tiến hành ngay trong chiều cùng ngày.

Theo thông tin từ ngành y tế địa phương, bé trai đã được xuất viện vào ngày 31/12/2025 và đang trong giai đoạn hồi phục tại nhà. Một nguồn tin trong hệ thống y tế cho biết bệnh viện đã chi trả toàn bộ chi phí điều trị ban đầu, đồng thời tích cực phối hợp với quá trình điều tra và cam kết chịu trách nhiệm cho việc điều trị tiếp theo cũng như việc phục hồi chức năng cho cháu bé.

Việc trao đổi và thỏa thuận về bồi thường bổ sung dự kiến được tiến hành sau khi tình trạng sức khỏe của trẻ ổn định hơn.