U22 Malaysia “kêu cứu” trước khi gặp U22 Việt Nam ở SEA Games

Toàn đội U22 Malaysia đã bước sang ngày tập trung thứ 7 trong đợt hội quân chuẩn bị cho SEA Games 33. Tuy nhiên, quá trình chuẩn bị của thầy trò HLV Nafuzi Zain đang gặp thách thức lớn do giải vô địch quốc gia Malaysia vẫn đang diễn ra, khiến việc triệu tập lực lượng tối ưu trở nên khó khăn.

U22 Malaysia gặp khó khăn về lực lượng trước thềm trận gặp U22 Việt Nam (Ảnh: FAM).

HLV Nafuzi xác nhận một số cầu thủ quan trọng sẽ không thể góp mặt trong trận mở màn gặp U22 Lào, đặc biệt là những gương mặt thuộc các CLB Sabah, Penang và Terengganu.

Trong khi đó, nhóm cầu thủ của Selangor vừa bị triệu hồi trở lại CLB để bay sang Philippines, chuẩn bị cho trận đấu ở cúp C1 Đông Nam Á gặp DH Cebu vào ngày 3/12. CLB Selangor cũng chưa chắc nhả người cho U22 Malaysia thi đấu ở SEA Games 33 sau trận đấu này.

Theo báo giới Malaysia, HLV Nafuzi đã phải “kêu cứu” khi lực lượng hiện tại của U22 Malaysia chủ yếu là các cầu thủ thi đấu ở đội trẻ, không có nhiều kinh nghiệm thi đấu quốc tế.

HLV của U22 Malaysia chia sẻ: “Đến thời điểm này, chúng tôi vẫn chưa nhận được sự chấp thuận nhả người từ các CLB Sabah, Penang và Terengganu. Đồng thời, chúng tôi cũng đang chờ xem tình hình hiện tại của Selangor.

Trước đó, hai cầu thủ là Aliff Izwan và Muhammad Abu Khalil vẫn ở lại Selangor. Sáng nay (2/12), CLB này đã gọi thêm hai cầu thủ nữa trở về tham dự cúp C1 Đông Nam Á. Như vậy, tổng cộng có 7 cầu thủ toàn đội không có mặt trong buổi tập hôm nay”.

HLV Nafuzi gặp khó khi các CLB không chịu nhả người khi giải vô địch quốc gia Malaysia đang diễn ra (Ảnh: FAM).

HLV Nafuzi cũng cho hay ông sẽ theo dõi tình hình lực lượng của Selangor sau trận đấu ở cúp C1 Đông Nam Á, họ sẽ nhả bao nhiêu người tham dự SEA Games 33.

U22 Malaysia sẽ mở màn SEA Games 33 bằng trận gặp U23 Lào vào ngày 6/12, trước khi chạm trán U23 Việt Nam 4 ngày sau đó.

Trước thềm giải đấu, U22 Malaysia đối diện với vô vàn khó khăn. Họ gần như bị Liên đoàn bóng đá nước này (FAM) bỏ rơi. Lý do bởi FAM bận theo đuổi vụ kháng cáo với FIFA và Tòa án trọng tài thể thao (CAS) nên không thể quan tâm tới U22 Malaysia.

Do đó, đội bóng của HLV Nafuzi không có bất kỳ trận giao hữu nào trước thềm SEA Games. Không những vậy, họ còn tập trung muộn và không có điều kiện tập luyện tốt. Toàn đội chỉ tập trung vào ngày 25/11 và dự kiến sẽ sang Thái Lan vào ngày 5/12. Đó chưa kể tới việc tình hình ngập lụt ở Thái Lan khiến U22 Malaysia liên tục phải thay đổi kế hoạch.

Trước tình hình đó, chuyên gia bóng đá Malaysia, Richard Scully, khẳng định U22 Malaysia không nên đổ lỗi cho các CLB ở giải vô địch quốc gia vì không nhả quân cho đội bóng. Ông nhấn mạnh: “SEA Games không phải là giải đấu thuộc hệ thống thi đấu của FIFA. Do đó, các CLB không có nghĩa vụ nhả quân.

Không chỉ riêng gì U22 Malaysia, các đội bóng khác trong khu vực cũng gặp tình trạng như vậy. Một số đội có thể triệu tập được những cầu thủ giỏi vì họ đàm phán được với các CLB”.