U23 Việt Nam làm nên lịch sử, không thể cản nổi thời HLV Kim Sang Sik

U23 Việt Nam giành chiến thắng 2-0 trước U23 Jordan

Hôm qua (6/1), U23 Việt Nam đã có sự khởi đầu ấn tượng ở giải U23 châu Á khi giành chiến thắng với tỷ số 2-0 trước U23 Jordan. Các bàn thắng của “Rồng vàng” được thực hiện bởi Hiểu Minh và Đình Bắc.

U23 Việt Nam lần đầu tiên giành chiến thắng trước U23 Jordan trong lịch sử (Ảnh: AFC).

Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên U23 Việt Nam đánh bại U23 Jordan trong lịch sử. Trước đó, chúng ta từng có ba lần đối đầu với Jordan ở cấp độ U23 nhưng đều không thể nở nụ cười chiến thắng.

Cuộc đọ sức đầu tiên của U23 Việt Nam với U23 Jordan diễn ra ở vòng bảng giải U23 châu Á 2016. Khi ấy, đội bóng Tây Á đã giành chiến thắng với tỷ số 3-1. Tiếp đó, U23 Việt Nam đã hòa 0-0 trước U23 Jordan ở vòng bảng giải U23 châu Á 2020. Cuộc đối đầu gần nhất của U23 Việt Nam và U23 Jordan là trận giao hữu vào tháng 4/2024. Hai đội hòa nhau 0-0 và sau đó U23 Jordan giành chiến thắng ở loạt sút luân lưu.

Đây cũng là lần thứ hai U23 Việt Nam giành 3 điểm trong trận ra quân ở giải U23 châu Á. Lần đầu tiên chính là giải đấu cách đây 2 năm khi U23 Việt Nam của HLV Hoàng Anh Tuấn giành chiến thắng 3-1 trước U23 Kuwait. Sau đó, đội bóng đã giành quyền vào tứ kết.

Chiến thắng trước U23 Jordan nối dài chuỗi trận ấn tượng của HLV Kim Sang Sik với U23 Việt Nam. Tính trong các giải đấu chính thức, U23 Việt Nam vẫn duy trì thành tích toàn thắng khi được dẫn dắt bởi HLV người Hàn Quốc.

U23 Việt Nam toàn thắng dưới thời HLV Kim Sang Sik ở các trận đấu chính thức (Ảnh: AFC).

Ở giải U23 Đông Nam Á, U23 Việt Nam hạ gục Lào (3-0), Campuchia (2-1), Philippines (2-1) và Indonesia (1-0) để giành chức vô địch. Sau đó, tới vòng loại giải U23 châu Á, “Rồng vàng” tiếp tục đánh bại ba đối thủ là Bangladesh (2-0), Singapore (1-0) và Yemen (1-0). Ở kỳ SEA Games 33 vừa qua, U23 Việt Nam tiếp tục thắng Lào (2-1), Malaysia (2-0), Philippines (2-0) và Thái Lan (3-2) và giành tấm Huy chương vàng.

Ở lượt trận thứ hai, U23 Việt Nam sẽ đối đầu với U23 Kyrgyzstan vào lúc 21h ngày 9/1. Đoàn quân của HLV Kim Sang Sik rất muốn hướng tới chiến thắng, trước khi bước vào trận đấu quyết định với U23 Saudi Arabia ở lượt trận cuối cùng.