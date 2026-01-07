Mỹ đàm phán với Venezuela về dầu mỏ sau yêu cầu “tiếp cận” tài nguyên

Dầu thô nhỏ giọt từ van tại giếng dầu do công ty dầu khí quốc doanh Venezuela PDVSA vận hành, thuộc vành đai dầu mỏ Orinoco, gần Morichal thuộc bang Monagas (Ảnh: Reuters).

Mỹ, Venezuela đàm phán về xuất khẩu dầu

Reuters dẫn 5 nguồn tin từ chính phủ, ngành công nghiệp và vận tải biển hôm 6/1 cho biết các quan chức chính phủ tại Caracas và Washington đang thảo luận về việc xuất khẩu dầu thô của Venezuela sang các nhà máy lọc dầu tại Mỹ.

Theo Reuters, thỏa thuận này có thể chuyển hướng nguồn cung ra khỏi Trung Quốc, đồng thời giúp công ty dầu khí quốc doanh Venezuela PDVSA tránh phải cắt giảm sản lượng sâu hơn.

Venezuela hiện có hàng triệu thùng dầu đã được bơm lên tàu chở dầu và lưu trữ trong các bồn chứa, nhưng không thể xuất khẩu do lệnh phong tỏa xuất khẩu của Tổng thống Mỹ Donald Trump từ giữa tháng 12 năm ngoái.

Lệnh phong tỏa là một phần trong áp lực ngày càng gia tăng của Mỹ đối với chính phủ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro, và đã lên đến đỉnh điểm khi lực lượng Mỹ bắt giữ ông hôm 3/1.

Theo hai nguồn tin, một thỏa thuận tiềm năng để bán lượng dầu đang bị mắc kẹt của Venezuela cho Mỹ đồng nghĩa với việc phải điều chuyển số dầu dự kiến xuất sang Trung Quốc. Quốc gia châu Á là khách hàng lớn nhất của Venezuela trong thập niên qua, đặc biệt kể từ khi Mỹ áp đặt các lệnh trừng phạt đối với các công ty tham gia buôn bán dầu với Venezuela vào năm 2020.

Nguồn cung này sẽ làm tăng khối lượng dầu Venezuela xuất sang Mỹ, một dòng chảy hiện nay hoàn toàn do Chevron kiểm soát - đối tác liên doanh chính của PDVSA - theo một giấy phép của Mỹ. Chevron hiện là tập đoàn dầu khí lớn duy nhất của Mỹ còn đang hoạt động tại các mỏ dầu ở Venezuela.

Chevron, công ty đã xuất khẩu từ 100.000 đến 150.000 thùng/ngày dầu Venezuela sang Mỹ, trong những tuần gần đây đã nổi lên như doanh nghiệp duy nhất có thể liên tục bốc xếp và vận chuyển dầu thô từ quốc gia Nam Mỹ trong bối cảnh lệnh phong tỏa được thực thi.

PDVSA đã phải cắt giảm sản lượng do lệnh cấm vận, vì công ty đang cạn dần khả năng lưu trữ dầu. Nếu PDVSA không sớm tìm được cách xuất khẩu dầu, họ sẽ buộc phải cắt giảm sản lượng nhiều hơn nữa, một nguồn tin cho biết.

Các nhà máy lọc dầu của Mỹ có thể xử lý các loại dầu thô nặng của Venezuela và trước đây đã nhập khẩu khoảng 500.000 thùng/ngày trước khi Washington lần đầu áp đặt các lệnh trừng phạt năng lượng đối với Venezuela.

Hiện vẫn chưa rõ PDVSA, công ty bị trừng phạt, sẽ nhận được tiền thu từ các đợt bán dầu bằng cách nào.

Theo hai nguồn tin, trong tuần này các quan chức đã thảo luận về những cơ chế bán dầu khả thi, bao gồm tổ chức đấu giá để các bên mua tại Mỹ quan tâm có thể tham gia chào mua các lô hàng, cũng như việc cấp giấy phép của Mỹ cho các đối tác kinh doanh của PDVSA, qua đó có thể dẫn tới các hợp đồng cung ứng.

Các bên cũng đã bàn về khả năng dầu thô Venezuela có thể được sử dụng để bổ sung Dự trữ Dầu mỏ Chiến lược của Mỹ trong tương lai, theo một nguồn tin.

Thông tin về hợp tác giữa Mỹ và Venezuela trong lĩnh vực dầu mỏ được đưa ra sau khi Tổng thống Donald Trump kêu gọi quyền Tổng thống Venezuela Delcy Rodriguez trao cho Mỹ “quyền tiếp cận toàn diện”, đặc biệt là đối với các nguồn tài nguyên dầu mỏ của Venezuela.

Trước đó, ông Trump tuyên bố, Mỹ sẽ tiếp quản các trữ lượng dầu mỏ khổng lồ của Venezuela và thu hút các công ty Mỹ đầu tư hàng tỷ USD để tái thiết ngành dầu mỏ bị tàn phá nặng nề của nước này.

Ông Trump cho biết, chính quyền của ông sẵn sàng làm việc với phần còn lại của chính quyền Venezuela, miễn là các mục tiêu của Washington được đáp ứng, đặc biệt là việc mở cửa các trữ lượng dầu mỏ của Venezuela cho đầu tư từ Mỹ.

Nhà lãnh đạo Mỹ cảnh báo bà Rodriguez sẽ phải đối mặt với một tình huống còn tệ hơn ông Maduro nếu từ chối hợp tác.

Tổng thống Trump gặp lãnh đạo các công ty dầu mỏ

Reuters cũng dẫn các nguồn thạo tin tiết lộ, Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ gặp các lãnh đạo của các công ty dầu mỏ tại Nhà Trắng vào cuối tuần này để thảo luận các biện pháp khôi phục ngành dầu mỏ đang suy yếu của Venezuela.

Việc tăng sản lượng dầu thô của Venezuela - quốc gia sở hữu trữ lượng dầu lớn nhất thế giới - là mục tiêu hàng đầu của Tổng thống Trump sau chiến dịch đột kích hôm 3/1.

Xuất khẩu dầu của Venezuela đã giảm xuống dưới 1 triệu thùng/ngày, so với hơn 3 triệu thùng/ngày cách đây hai thập niên, do tình trạng thiếu đầu tư kéo dài khiến cơ sở hạ tầng bị xuống cấp nghiêm trọng.

Bộ trưởng Nội vụ Mỹ Doug Burgum cho biết một lựa chọn để tăng sản lượng dầu của Venezuela trong ngắn hạn là Washington dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đã ngăn nước này tiếp cận các thiết bị mỏ dầu quan trọng và những công nghệ khác nhằm tối đa hóa sản lượng.

“Một số việc trong số này có thể được thực hiện rất nhanh. Cơ hội về mặt kinh doanh ở đây thực sự là rất lớn”, ông Burgum nói trong một cuộc phỏng vấn với Fox Business Network.

Tổng thống Trump tuyên bố các công ty Mỹ có thể mở rộng hoạt động tại Venezuela trong vòng chưa đầy 18 tháng, có thể với sự hỗ trợ của các khoản trợ cấp.

“Sẽ cần phải chi ra một lượng tiền khổng lồ, và các công ty dầu mỏ sẽ chi trả, rồi sau đó họ sẽ được chúng tôi hoàn trả hoặc thông qua doanh thu”, ông Trump nói với NBC News đầu tuần này.

Hôm 6/1, trong phát biểu trước các nghị sĩ Cộng hòa tại Hạ viện Mỹ, ông Trump nói rằng việc tăng sản lượng dầu của Venezuela cũng có thể giúp giảm chi phí năng lượng cho người dân Mỹ.

“Chúng ta có rất nhiều dầu để khoan, điều đó sẽ kéo giá dầu xuống thấp hơn nữa”, ông Trump nói.

Tuy nhiên, các nhà phân tích và lãnh đạo ngành dầu mỏ tỏ ra hoài nghi về khả năng nhanh chóng phục hồi ngành dầu mỏ Venezuela, cho rằng cơ sở hạ tầng xuống cấp sẽ cần hàng tỷ USD và nhiều năm để tái thiết.

Trữ lượng dầu của Venezuela cũng thuộc loại đắt đỏ nhất thế giới để phát triển, bởi dầu quá đặc và nặng, đòi hỏi thiết bị chuyên dụng để khai thác, vận chuyển và tinh chế thành nhiên liệu sử dụng được.

Trong bối cảnh giá dầu toàn cầu đang ở mức tương đối thấp so với lịch sử, các nhà sản xuất đang tập trung vào những trữ lượng rẻ hơn và dễ khai thác hơn.

Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick cho biết Venezuela sở hữu nguồn tài nguyên khổng lồ chưa được khai thác, bao gồm thép, nhôm và các khoáng sản quan trọng.

“Venezuela từng là một trong những nền kinh tế và văn hóa vĩ đại nhất thế giới, và nó đã bị phá hủy. Giờ đây, Tổng thống Trump sẽ khắc phục điều đó”, ông Lutnick nhấn mạnh.