Hà Nội: Sổ đỏ sai tên chủ hộ, dân nhiều lần ra phường, lên quận xin cấp lại

Gửi đơn thư tới báo Dân trí, ông Nguyễn Năng Hứa (phường Xuân Đỉnh, TP Hà Nội, phản ánh về việc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của gia đình bị sai tên. Ông xin hủy sổ cũ, cấp lại sổ mới nhưng mãi không được giải quyết.

Theo nội dung đơn, ngày 26/11/2004, UBND huyện Từ Liêm (cũ) ban hành Quyết định số 3648/QĐ-UB cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà Đỗ Thị Ngọ tại thửa đất số 44, tờ bản đồ số 33, diện tích 173m2, vào sổ cấp giấy chứng nhận số 01801.

Ông Hứa khẳng định có đủ căn cứ cho thấy việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nêu trên là sai tên chủ sở hữu.

Ông cho biết, Quyết định số 3648/QĐ-UB là quyết định cấp giấy chứng đất ở cho "hộ gia đình, cá nhân". Đối chiếu với toàn bộ hồ sơ "hộ gia đình, cá nhân" của gia đình ông, gồm sổ hộ khẩu, chứng minh nhân dân cũ, hóa đơn nộp thuế và giấy khai tử, thì chủ sở hữu thửa đất số 44, tờ bản đồ số 33 là bà Đỗ Thị Đắc, không có ai mang tên Đỗ Thị Ngọ.

Bản đồ địa chính T44/173 mang tên bà Đỗ Thị Đắc (Ảnh: Gia đình cung cấp).

Ông Hứa cho biết, bà Đỗ Thị Đắc là mẹ đẻ của ông và là người trực tiếp sử dụng ổn định thửa đất nêu trên trong thời gian dài, nay đã qua đời. Quá trình sử dụng đất của gia đình không phát sinh tranh chấp.

Thông tin do UBND phường Xuân Đỉnh cung cấp cũng thể hiện rõ nguồn gốc và quá trình quản lý đất đai qua các thời kỳ từ năm 1960 đến nay không có tên người sử dụng đất là Đỗ Thị Ngọ. Toàn bộ tài liệu lưu trữ, chỉ có tên bà Đỗ Thị Đắc gắn với thửa đất này.

Đáng chú ý, trước đó, ngày 27/12/2024 UBND phường Xuân Đỉnh đã có Công văn số 661/UBND-ĐC gửi UBND quận Bắc Từ Liêm cũ. Trong công văn, UBND phường Xuân Đỉnh đề nghị UBND quận Bắc Từ Liêm và phòng Tài nguyên và Môi trường xem xét hồ sơ cấp GCNQSD đất đối với thửa đất số 44, tờ bản đồ số 33.

Trường hợp xác định việc cấp giấy chứng nhận sai thông tin, sai đối tượng người sử dụng đất, đề nghị hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định.

Từ các căn cứ trên, ông Hứa khẳng định việc UBND huyện Từ Liêm cũ cấp sổ đỏ theo Quyết định số 3648/QĐ-UB cho bà Đỗ Thị Ngọ là sai tên người chủ sử dụng đất.

Vì vậy, ông Hứa đã làm đơn kiến nghị UBND quận Bắc Từ Liêm cũ thu hồi hoặc hủy sổ đỏ đã cấp sai, đồng thời cấp lại sổ đỏ đúng tên người sử dụng đất hợp pháp là bà Đỗ Thị Đắc.

Liên quan đến quá trình giải quyết kiến nghị, ông Hứa cho biết ngày 21/8/2025, ông đã đến bộ phận một cửa để nộp đơn và được hẹn sẽ trả kết quả vào ngày 21/9/2025, tức sau 30 ngày theo quy định.

Tuy nhiên, đúng ngày hẹn, khi đến nhận kết quả, ông Hứa được một cán bộ chuyên môn trả lời là chưa có kết quả giải quyết. Cán bộ này hướng dẫn ông liên hệ với cán bộ phòng hạ tầng để hỏi thêm thông tin.

Theo hướng dẫn, ông Hứa liên hệ với cán bộ phòng hạ tầng và được trả lời chưa tìm ra căn cứ giải quyết vụ việc. Từ đó đến nay, gần 4 tháng đã trôi qua, quá thời hạn quy định, song gia đình vẫn chưa nhận được văn bản trả lời chính thức nào.

"Sự việc kéo dài khiến gia đình tôi rất hoang mang, không hiểu pháp luật có được thực thi hay không", ông Hứa bức xúc.

Người đàn ông mong muốn các cơ quan chức năng sớm xem xét, làm rõ nội dung kiến nghị, giải quyết dứt điểm vụ việc theo quy định pháp luật, tránh để tình trạng chậm trễ kéo dài gây hoang mang, bức xúc cho người dân.

Từ đơn kiến nghị của công dân, ngày 26/12/2025, phóng viên báo Dân trí đã trực tiếp tới UBND phường Xuân Đỉnh, đặt giấy giới thiệu làm việc để xác minh, làm rõ nội dung phản ánh. Tuy nhiên, đến nay phóng viên chưa nhận được phản hồi từ phía chính quyền địa phương.