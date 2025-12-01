HLV Malaysia tuyên bố đanh thép khi đụng độ U22 Việt Nam ở SEA Games

Trước thềm SEA Games 33, U22 Malaysia đối diện với vô vàn khó khăn. Họ gần như bị Liên đoàn bóng đá nước này (FAM) bỏ rơi. Lý do bởi FAM bận theo đuổi vụ kháng cáo với FIFA và Tòa án trọng tài thể thao (CAS) nên không thể quan tâm tới U22 Malaysia.

U22 Malaysia không có sự chuẩn bị tốt trước thềm SEA Games 33 (Ảnh: FAM).

Do đó, đội bóng của HLV Nafuzi Zain không có bất kỳ trận giao hữu nào trước thềm SEA Games. Không những vậy, họ còn tập trung muộn và không có điều kiện tập luyện tốt. Toàn đội chỉ tập trung vào ngày 25/11 và dự kiến sẽ sang Thái Lan vào ngày 5/12. Đó chưa kể tới việc tình hình ngập lụt ở Thái Lan khiến U22 Malaysia liên tục phải thay đổi kế hoạch.

“Mọi thứ không diễn ra đúng kế hoạch nhưng U22 Malaysia đã chuẩn bị tinh thần ứng phó với mọi tình huống”, tờ New Straits Times bình luận.

Tờ báo này dẫn lời HLV Nafuzi Zain cho rằng mục tiêu lọt vào bán kết là khả thi với U22 Malaysia. Ông cho biết: “Trận đầu tiên với U22 Lào vô cùng quan trọng cho mục tiêu đi tiếp của chúng tôi. U22 Lào không hề dễ chơi vì phần lớn cầu thủ của họ thuộc đội tuyển quốc gia.

Nếu giành chiến thắng trước U22 Lào, U22 Malaysia sẵn sàng cho thử thách mang tên U22 Việt Nam. Chúng tôi đặt mục tiêu vào bán kết môn bóng đá nam SEA Games. Mục tiêu này hoàn toàn khả thi”.

Trong danh sách tập trung 25 cầu thủ có hai cái tên đáng chú ý là hậu vệ Muhammad Ubaidullah và tiền đạo Alif Izwan. Họ từng góp mặt trong đội tuyển quốc gia giành chiến thắng 1-0 trước Nepal ở vòng loại Asian Cup tháng trước. Hầu hết gương mặt của U22 Malaysia đều thi đấu ở hạng dưới và giải trẻ. Họ chưa từng có kinh nghiệm thi đấu ở giải vô địch quốc gia Malaysia. Trong khi đó, cầu thủ nhập tịch Fergus Tierney vẫn vắng mặt vì CLB Sabah chưa đồng ý nhả quân.

U22 Malaysia muốn vượt qua U22 Việt Nam để giành vé vào bán kết (Ảnh: Tiến Tuấn).

HLV Nafuzi cho rằng sự kế thừa lực lượng từ giải U23 Đông Nam Á tại Jakarta hồi tháng 7 sẽ giúp ích cho U22 Malaysia trong bối cảnh thời gian chuẩn bị khá eo hẹp.

Malaysia từng giành Huy chương vàng (HCV) bóng đá nam SEA Games 2011 tại Jakarta nhưng những năm gần đây lại gặp nhiều khó khăn. Ở kỳ SEA Games 2023, “Những chú hổ trẻ” chỉ đứng thứ ba bảng B và không thể góp mặt ở bán kết.

U22 Malaysia sẽ đá giao hữu với CLB Police FC (Malaysia) vào ngày 29/11 trước khi HLV Nafuzi chốt danh sách 23 cầu thủ cuối cùng tham dự SEA Games 33.

Dù các CLB ở giải vô địch quốc gia Malaysia không chịu nhả những tài năng trẻ tốt nhất cho SEA Games 33 vì giải đấu không nằm trong lịch thi đấu của FIFA nhưng HLV Nafuzi cho biết ông vẫn sẵn sàng thích ứng.

Ông cho biết: “Chúng tôi hiểu sẽ gặp khó khăn trong việc kêu gọi CLB nhả cầu thủ nhưng dù có chuyện gì xảy ra, toàn đội sẽ tiếp tục chiến đấu”.

Chuyên gia bóng đá Malaysia, Richard Scully, khẳng định U22 Malaysia không nên đổ lỗi cho các CLB ở giải vô địch quốc gia vì không nhả quân cho đội bóng. Ông nhấn mạnh: “SEA Games không phải là giải đấu thuộc hệ thống thi đấu của FIFA. Do đó, các CLB không có nghĩa vụ nhả quân. Không chỉ riêng gì U22 Malaysia, các đội bóng khác trong khu vực cũng gặp tình trạng như vậy. Một số đội có thể triệu tập được những cầu thủ giỏi vì họ đàm phán được với các CLB.

Nếu U22 Malaysia thất bại thì đó cũng không phải là cái cớ để họ biện minh. Sự chuẩn bị yếu kém, dẫn đến việc không thuyết phục các CLB nhả quân, đó là lỗi của chúng ta”.

U22 Malaysia sẽ thi đấu trận mở màn SEA Games 33 gặp U22 Lào vào ngày 6/12. Sau đó, tới ngày 11/12, họ sẽ đối đầu với U22 Việt Nam. Ba đội đứng đầu ba bảng cùng với đội nhì bảng xuất sắc nhất sẽ giành vé vào bán kết.