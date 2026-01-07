Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez (Ảnh: AFP).

Trong thông cáo ngày 6/1, Bộ Ngoại giao Nga cho biết, Nga hoan nghênh việc bổ nhiệm bà Delcy Rodriguez làm Tổng thống lâm thời Venezuela sau khi Tổng thống Nicolas Maduro bị các đặc nhiệm Mỹ “bắt cóc” và bị đưa về New York hầu tòa

Bà Delcy Rodriguez đã tuyên thệ nhậm chức vào hôm 5/1. Bộ Ngoại giao Nga mô tả động thái trên là sự thể hiện quyết tâm của Caracas nhằm “bảo đảm sự thống nhất” và “giảm thiểu nguy cơ xảy ra khủng hoảng hiến pháp”.

Moscow tái khẳng định “sự đoàn kết không lay chuyển với nhân dân và chính phủ Venezuela”, đồng thời tuyên bố Nga sẵn sàng cung cấp mọi hỗ trợ cần thiết cho Venezuela.

“Chúng tôi kiên quyết nhấn mạnh rằng Venezuela phải được bảo đảm quyền tự quyết định vận mệnh của mình, không có bất kỳ sự can thiệp mang tính phá hoại nào từ bên ngoài”, tuyên bố nêu rõ và khẳng định Mỹ Latinh và Caribe “phải tiếp tục là một khu vực hòa bình”.

Trước đó, phát biểu tại một phiên họp khẩn cấp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc hôm 5/1, Đại sứ Nga Vassily Nebenzia đã lên án các hành động của Washington tại Venezuela. Moscow cũng kêu gọi Mỹ lập tức trả tự do cho Tổng thống Maduro.

Trung Quốc, cùng với một số quốc gia BRICS và các nước Nam Bán cầu khác, cũng đã lên án các hành động của Washington.

Trong khi đó, Mỹ nói đây là hành động thực thi pháp luật. Washington được cho là đã đưa ra một số đề nghị cho lãnh đạo lâm thời Venezuela gồm: trấn áp các dòng chảy ma túy; trục xuất các lực lượng và nhân sự của Iran và các quốc gia hoặc mạng lưới khác bị Washington coi là thù địch; và chấm dứt việc bán dầu cho các đối thủ của Mỹ.

Tổng thống Trump đã đề nghị quyền tiếp cận hoàn toàn cho các công ty của Mỹ với nguồn tài nguyên của Venezuela, đặc biệt là dầu mỏ, nhằm giúp quốc gia Nam Mỹ này “vĩ đại trở lại”.

Ông Trump để ngỏ khả năng hoàn trả chi phí hoặc bù đắp bằng doanh thu cho các hãng dầu Mỹ khi đầu tư tái thiết ngành dầu mỏ Venezuela.

Ông từ chối tiết lộ con số cụ thể về chi phí mà các doanh nghiệp sẽ phải bỏ ra để sửa chữa và nâng cấp hệ thống hạ tầng dầu mỏ đã xuống cấp của Venezuela, nhưng khẳng định đó sẽ là con số rất lớn.

Về phần mình, Tổng thống lâm thời Venezuela Rodriguez tuyên bố “không có bất kỳ thế lực bên ngoài nào” đang điều hành đất nước.

"Không có tác nhân bên ngoài nào cai quản Venezuela. Chính là Venezuela. Đó là chính phủ hợp hiến của chúng tôi, là quyền lực nhân dân đã được củng cố”, bà phát biểu trên truyền hình, một ngày sau khi tuyên thệ nhậm chức.

Bà lên án chiến dịch của Mỹ bắt giữ vợ chồng Tổng thống Maduro, nhưng đồng thời cũng thể hiện giọng điệu mềm mỏng hơn khi kêu gọi “hợp tác” với Mỹ.

Bà nói Venezuela đang đi trên một “con đường đau đớn” và người dân đang xuống đường trên khắp cả nước, kêu gọi hòa bình và yêu cầu trả tự do cho vợ chồng ông Maduro.