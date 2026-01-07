FIFA và AFC nhận định U23 Việt Nam thắng dễ dàng U23 Jordan

U23 Việt Nam giành chiến thắng 2-0 trước U23 Jordan

"Đầu xuôi đuôi lọt", trang chủ FIFA World Cup lên tiếng chúc mừng chiến thắng của U23 Việt Nam trước U23 Jordan kèm theo hình ảnh ăn mừng của bộ đôi Đình Bắc, Khuất Văn Khang khi thầy trò HLV Kim Sang Sik đánh bại đối thủ Tây Á với tỷ số 2-0 ở trận ra quân bảng A diễn ra trên sân King Abdullah Sports City Hall (Saudi Arabia) tối 6/1 (giờ Việt Nam).

U23 Việt Nam dễ dàng đánh bại U23 Jordan với tỷ số 2-0 ở trận ra quân bảng A (Ảnh: AFC).

Dù bị đánh giá thấp hơn nhưng U23 Việt Nam gây sốc khi nhanh chóng dẫn trước đối thủ hai bàn ngay trong hiệp 1, lần lượt do công của Đình Bắc trên chấm phạt đền ở phút 15 và Hiểu Minh với pha đệm bóng cận thành từ quả đá phạt góc của đội nhà ở phút 42.

Hai bàn thua khiến các cầu thủ U23 Jordan bị sốc về mặt tâm lý và họ không thể thay đổi cục diện trong hiệp 2, bế tắc trước lối chơi phòng ngự kín kẽ của U23 Việt Nam và chấp nhận trắng tay ở trận mở màn của bảng A.

"Hai bàn thắng trong hiệp 1 đã giúp Việt Nam có khởi đầu thắng lợi tại VCK U23 châu Á với chiến thắng 2-0 trước Jordan. Đội bóng của Kim Sang Sik đã tận dụng tối đa các tình huống cố định để tạo lợi thế lớn cho cuộc đua giành quyền tiến vào tứ kết từ bảng A", AFC cũng bình luận về chiến thắng của U23 Việt Nam.

Đáng chú ý, sau khi tường thuật diễn biến của trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Jordan, AFC nhấn mạnh thầy trò HLV Kim Sang Sik đã "giành chiến thắng một cách dễ dàng" trước đối thủ Tây Á.

Trong khi đó, trang AFC Asian Cup lại có dòng chia sẻ gây chú ý khi viết: "Không phải Arsenal, đây là U23 Việt Nam" kèm theo nhiều hình ảnh thi đấu áp đảo của thầy trò HLV Kim Sang Sik trước đội bóng của Tây Á.

"Đúng là Arsenal mùa giải 2023-2024. Cứ có phạt góc là có bàn thắng. Trận đấu này mang đậm đẳng cấp chiến thuật nổi bật của HLV Kim Sang Sik. Cầu thủ tuân thủ tuyệt đối đấu pháp, kỷ luật, tâm lý, trình độ đẳng cấp cả 3 tuyến.

Hầu như không có sai số khiến đối thủ cuốn theo lối đá của mình và cầm trịch trận đấu. Lâu lắm mới được xem một trận ở tầm châu á mà mình cầm trịch trận đấu như vậy", một CĐV bày tỏ trên trang AFC .

Ở trận đấu tiếp theo diễn ra vào lúc 21h ngày 9/1, U23 Việt Nam sẽ đối đầu với U23 Kyrgyzstan.