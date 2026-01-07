MC Bạch Lan Phương nói về điều nuối tiếc trong cuộc hôn nhân với Huỳnh Anh

Công khai hẹn hò từ năm 2020, Huỳnh Anh và Bạch Lan Phương nhận được nhiều sự ngưỡng mộ bởi chuyện tình ngọt ngào bất chấp khoảng cách 6 tuổi. Sau màn cầu hôn lãng mạn vào năm 2021, cặp đôi hiện tận hưởng cuộc sống hôn nhân hạnh phúc và luôn đồng hành cùng nhau.

Sau rất nhiều lần hẹn rồi lại lỡ vì guồng quay công việc, MC Bạch Lan Phương cuối cùng cũng dành cho phóng viên Dân trí cuộc trò chuyện cởi mở, chân thành. Nữ MC thẳng thắn trải lòng về góc khuất đời thường cũng như bí quyết giữ lửa hôn nhân của mình.

MC Bạch Lan Phương và chồng kém 6 tuổi - diễn viên Huỳnh Anh - thường chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc, kỷ niệm trên trang cá nhân (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

"Huỳnh Anh không biết nói lời hoa mỹ"

Nhiều khán giả tò mò, MC Bạch Lan Phương và diễn viên Huỳnh Anh đến với nhau như thế nào?

- Trước đây, tôi làm chương trình VTV Kết nối nên biết nhiều đạo diễn, diễn viên, nhưng với Huỳnh Anh chưa từng có mối liên hệ nào.

Mọi chuyện bắt đầu khi diễn viên Phạm Anh Tuấn - người em thân thiết của tôi - muốn làm “ông mai”. Thấy tôi độc thân đã lâu, cậu ấy thỉnh thoảng đăng ảnh tôi lên mạng kèm những chia sẻ như: “Chị mình xinh thế này mà mãi vẫn chưa có người yêu”.

Huỳnh Anh thấy vậy nhờ Tuấn kết nối, giới thiệu giúp. Khi Tuấn kể lại tôi từ chối vì thấy Huỳnh Anh đào hoa, phần khác là bản thân cũng chưa sẵn sàng cho một mối quan hệ mới.

Sau đó anh chủ động nhắn tin làm quen khi tôi đăng story chụp cùng bố. Huỳnh Anh xưng “anh - em” ngay từ đầu nhưng tôi trả lời lạnh lùng vì không muốn tiến xa hơn.

Trong 1 năm, Huỳnh Anh thỉnh thoảng nhắn tin rủ tôi đi ăn, xem phim, chụp ảnh nhưng tôi đều từ chối. Thậm chí, anh ấy còn xin qua spa riêng của tôi để bắn nốt ruồi hay rủ làm ăn chung…

Cuối cùng cả hai lại bắt đầu buổi hẹn đầu tiên là đi chạy bộ và đi ăn. Tôi nhận ra Huỳnh Anh ngoài đời không giống hình dung ban đầu của mình. Thế rồi, mọi thứ cứ thế đến một cách tự nhiên.

Nữ MC chia sẻ cuộc sống hôn nhân với diễn viên Huỳnh Anh.

Sáu năm bên nhau, điều gì ở Huỳnh Anh khiến chị phục và yêu nhất?

- Huỳnh Anh là người rất chăm chỉ và nỗ lực. Anh ấy không có chỗ dựa nào để tạo lợi thế cho sự nghiệp, tất cả những gì Huỳnh Anh có được hôm nay đều là tự thân vận động.

Lúc nào Huỳnh Anh cũng chủ động tìm kiếm cơ hội và làm việc hết mình, không bao giờ nề hà bất cứ việc gì. Đó chính là điều ở anh khiến tôi thực sự trân trọng.

Huỳnh Anh từng thừa nhận từ khi yêu chị, anh ấy trở nên kín tiếng và điềm đạm hơn, khác hẳn với hình ảnh đào hoa trước đây. Chị nghĩ mình đã lan tỏa năng lượng thế nào để khiến người đàn ông bên cạnh thay đổi?

- Thực ra lúc mới quen, Huỳnh Anh vẫn còn những lúc bồng bột và chưa kiểm soát tốt cảm xúc.

Sau mỗi lần như thế, tôi lại kiên trì trò chuyện, khuyên nhủ và rủ rỉ tâm sự để anh ấy hiểu ra. Có lẽ chính sự kiên nhẫn theo kiểu “mưa dầm thấm lâu” đã giúp anh ấy thay đổi dần dần.

Kết hôn với người kém mình 6 tuổi, chị thấy mình là người được nuông chiều hay là người chiều chồng nhiều hơn?

- Chúng tôi luôn chiều chuộng lẫn nhau. Nhưng công bằng mà nói, Huỳnh Anh là người chiều tôi nhiều hơn. Anh ấy thuộc tuýp người thích thể hiện tình yêu bằng sự chăm sóc, còn tôi sống thiên về tình cảm nên rất trân trọng điều đó.

Huỳnh Anh có phải là người lãng mạn?

- Huỳnh Anh lãng mạn, nhiều khi khiến tôi cũng phải bất ngờ. Điểm yếu của anh ấy là không biết nói những lời hoa mỹ.

Đôi khi trên mạng, Huỳnh Anh bị “vạ miệng” do không biết cách diễn đạt suy nghĩ của mình, nhưng thực tế hành động và cảm xúc của anh ấy lại rất lãng mạn.

Vẻ ngoài xinh đẹp, trẻ trung của MC Bạch Lan Phương.

Bí quyết cân bằng trong hôn nhân

Người ta thường nói con cái là sợi dây liên kết bền chặt nhất trong hôn nhân. Anh chị đã bắt đầu sốt ruột về chuyện có thêm thành viên mới?

- Mấy hôm trước khi đi chụp hình, chúng tôi vừa tâm sự với nhau rằng, nếu 2 năm trước không mất đi em bé, thì có lẽ giờ con cũng đã tròn 1 tuổi rồi...

Đó là điều khiến tôi nuối tiếc. Hiện tại, chúng tôi dự định sau khi Huỳnh Anh hoàn thành lịch quay phim và có nhiều thời gian hơn, cả hai sẽ tập trung chăm sóc sức khỏe thật tốt để sẵn sàng đón chờ một nhân duyên mới. Tôi tin vào nhân duyên và sự sắp đặt của ông trời.

Con gái riêng của chị giờ đã lớn, chắc hẳn bé cũng cảm nhận rõ hạnh phúc riêng của mẹ. Bé phản ứng thế nào về tổ ấm hiện tại của chị?

- Con gái tôi là một cô bé tự lập và trưởng thành sớm. Tôi thường xuyên tâm sự với con về các mối quan hệ của mình nên bé rất tôn trọng và hiểu chuyện.

Dù bố mẹ không còn ở chung, con vẫn nhận đầy đủ tình yêu thương từ cả hai bên gia đình. Tôi và bố của bé vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp, trao đổi thông tin về con và cùng xuất hiện trong các sự kiện khi con cần.

Về vật chất lẫn tinh thần, con không thiếu thốn bất cứ thứ gì. Thậm chí, giờ đây con còn có thêm một người đàn ông trong gia đình yêu mẹ và chiều chuộng con.

Huỳnh Anh và con gái tôi rất hợp nhau ở khoản chơi điện tử và đọc truyện tranh. Nhiều khi, hai chú cháu nói chuyện với nhau về những chủ đề mà tôi cũng không hiểu nổi.

MC Bạch Lan Phương lần đầu trải lòng về nỗi buồn 2 năm trước...

Mối quan hệ của MC Bạch Lan Phương với gia đình chồng cũ vẫn rất tốt đẹp chứ? Khi chị tìm thấy hạnh phúc mới, bố mẹ chồng cũ phản ứng như thế nào?

- Chính xác là như vậy. Thú thực, tôi rất được lòng gia đình chồng cũ nên khi biết tôi có hạnh phúc mới, bố mẹ đều chúc mừng.

Đến tận bây giờ, tôi vẫn giữ nếp sinh hoạt hàng tuần đi ăn cùng em gái của chồng cũ và thỉnh thoảng hỏi thăm ông, bà.

Huỳnh Anh rất tôn trọng điều này, đôi khi anh ấy còn vui vẻ đi chơi chung với cả em chồng cũ của tôi luôn.

Là một người làm kinh doanh, MC Bạch Lan Phương luôn giữ sự tỉnh táo, trong khi Huỳnh Anh lại là nghệ sĩ bay bổng. Anh chị làm thế nào để dung hòa hai cá tính và tính chất công việc khác biệt ấy trong đời sống hôn nhân?

- Tôi là người nghiêm túc, còn Huỳnh Anh lại thiên về sự bay bổng. Để dung hòa, chúng tôi không còn cách nào khác là phải tìm một “điểm chạm” ở giữa.

Rất khó để bắt đối phương phải thay đổi hoàn toàn theo mình, và ngược lại tôi cũng không thể bỏ cái tôi cá nhân để theo họ.

Vì vậy, cả hai thống nhất rằng, mỗi người sẽ tiết chế và bớt đi một chút vì nhau. Đó là cách duy nhất để duy trì sự cân bằng.

MC Bạch Lan Phương: "Tôi là người nghiêm túc, còn Huỳnh Anh lại thiên về sự bay bổng".

"Khi đến với nhau, chúng tôi có sự bù trừ"

Trong cuộc trò chuyện với phóng viên Dân trí gần đây, Huỳnh Anh từng khẳng định: “Vợ tôi đẹp gấp mấy lần trên mạng”. Có phải vì thường xuyên nhận về những ý kiến trái chiều nên chị hay dùng ứng dụng chỉnh sửa ảnh và bởi thiếu tự tin?

- Tôi là người rất không ăn ảnh. Nếu chỉ chụp bằng camera thường, sẽ không giống bên ngoài. Hơn nữa, tôi nghĩ, là phụ nữ ai chẳng muốn mình lung linh hơn một chút, nên tôi có dùng ứng dụng chỉnh sửa.

Còn Huỳnh Anh là người sống cảm xúc, khi đã yêu thì lúc nào cũng thấy người phụ nữ của mình đẹp và đáng yêu, ngay cả khi tôi để mặt mộc. Anh ấy thường bảo tôi cứ để ảnh tự nhiên, không cần chỉnh sửa gì cả, nhưng kệ thôi, con gái mà (cười).

Có bao giờ chị cảm thấy xao lòng hay bị tác động tiêu cực trước những lời bình phẩm khiếm nhã của cộng đồng mạng về nhan sắc của mình?

- Tôi không tự nhận mình quá đẹp, nhưng nếu bảo tôi xấu cũng không đúng.

Hồi đầu, tôi từng nhận những đánh giá khá gay gắt. Nhưng khi có dịp gặp gỡ, trò chuyện trực tiếp với tôi, nhiều người lại thay đổi thái độ theo hướng tích cực.

Gần đây, tôi livestream nhiều thay vì chỉ xuất hiện qua những bức ảnh tĩnh. Khi khán giả được nhìn thấy con người thật, họ đã thay đổi góc nhìn và ưu ái hơn.

Ở thời điểm hiện tại, tôi chỉ dành sự quan tâm cho những người thân yêu xung quanh mình. Những lời bình phẩm trên mạng không còn đủ sức làm ảnh hưởng đến tâm trạng của tôi nữa.

MC Bạch Lan Phương chia sẻ rằng, ở thời điểm hiện tại, cô chỉ dành sự quan tâm cho những người thân yêu xung quanh mình.

Khi gặp trực tiếp, MC Bạch Lan Phương trông trẻ trung và xinh đẹp hơn nhiều so với hình ảnh trên mạng. Chị có bí quyết gì để giữ gìn nhan sắc?

- Có lẽ một phần tôi may mắn nhờ gen di truyền, phần còn lại là kết quả của việc kiên trì chăm sóc và tập luyện. Làm nghề spa mười mấy năm, tôi rất hiểu làn da của mình cần gì để bổ sung cho đúng.

Tôi chưa bao giờ quên dưỡng da mỗi ngày và thỉnh thoảng có dùng máy móc can thiệp để giúp da săn chắc hơn.

Bên cạnh đó, bản thân cũng duy trì chế độ ăn uống lành mạnh. Vốn là người ưa vận động nên trước đây tôi tập gym rất nhiều, còn gần đây chuyển sang chơi pickleball. Đây là bộ môn tôi đang rất yêu thích vì nó giúp mình giữ được năng lượng và sự dẻo dai.

Gần đây Huỳnh Anh liên tục xuất hiện trong các dự án phim với vai chính, chị có phải là một khán giả khó tính đối với những bộ phim của chồng?

- Tôi không xem phim nhiều, thậm chí chưa có bộ phim nào của Huỳnh Anh đóng mà tôi xem trọn vẹn từ đầu đến cuối.

Thay vì làm một khán giả khắt khe, bản thân chọn cách tôn trọng công việc riêng của chồng. Thường thì khi về nhà, Huỳnh Anh sẽ chủ động bật lại những phân cảnh anh ấy diễn cho tôi xem. Lúc đó, cả hai mới cùng ngồi lại để chia sẻ, phân tích và tôi sẽ đưa ra những góp ý cá nhân. Còn để theo dõi không sót tập nào của một bộ phim thì thực sự là tôi chưa làm được.

Trở về với gia đình chị Bạch Lan Phương là người vợ, người mẹ như thế nào?

- Trong vai trò làm mẹ, tôi theo chủ nghĩa làm bạn với con. Hai mẹ con có thể tâm sự và chia sẻ mọi chuyện như những người bạn thân thiết, bởi tôi luôn muốn con có một cuộc sống thoải mái nhất về tinh thần.

Còn trong vai trò làm vợ, thú thật tôi không phải là người quá hoàn hảo. Bản thân vẫn có những nhược điểm riêng, nhưng may mắn là khi đến với nhau, chúng tôi có sự bù trừ.

Huỳnh Anh lúc nào cũng sợ tôi đói. Đi quay về mệt cỡ nào, dù là nửa đêm vẫn sẵn sàng mua đồ ăn hay vào bếp nấu đồ ăn cho tôi, chỉ cần là tôi muốn. Nhiều khi không muốn còn ép ăn (cười).

Trong nhà vốn đã có mẹ, bác giúp việc, lại thêm cả Huỳnh Anh và con gái đều khéo léo, nên nếu xếp hạng khả năng nấu nướng trong gia đình, có lẽ tôi là người đứng... bét (cười).

Cảm ơn MC Bạch Lan Phương vì những chia sẻ!

Ảnh: Nguyễn Hà Nam