Nhắc khách không trang điểm, chủ quán cà phê sững người vì nhận “bão” 1 sao

Quyết định gây tranh cãi

Những ngày gần đây, dư luận xôn xao trước câu chuyện một quán cà phê tại TPHCM bất ngờ hứng “bão” đánh giá 1 sao trên nền tảng trực tuyến, sau khi đăng thông báo nhắc nhở khách hàng hạn chế trang điểm, làm tóc tại quán.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, đại diện quán cà phê Thiba cho biết quy định này đã được đưa ra từ ngày 30/12/2025. Tuy nhiên, ngay sau đó, quyết định của quán nhanh chóng vấp phải nhiều ý kiến trái chiều trên mạng xã hội. Đến nay, tập thể quán vẫn chưa hết sững sờ khi liên tục nhận hàng loạt đánh giá tiêu cực chỉ vì thông báo nói trên.

Chủ quán cà phê "khóc thét" vì bị nhận loạt đánh giá 1 sao sau khi nhắc nhở khách không trang điểm, làm tóc tại quán (Ảnh: Huyền Trang).

Trước khi thay đổi quy định, quán từng cho phép khách trang điểm tại chỗ với mong muốn tạo sự thoải mái, thuận tiện cho khách hàng. Tuy nhiên, trong quá trình vận hành, nhiều vấn đề phát sinh ngoài dự tính đã khiến quán buộc phải cân nhắc lại.

“Không ít trường hợp khách đến quán từ sáng, trang điểm và làm tóc đến tận chiều mới bắt đầu chụp hình. Dù chỉ đi 2-3 người, mỗi người lại chiếm một bàn để bày dụng cụ cá nhân. Thậm chí, có khách không ngồi ghế mà ngồi bệt xuống sàn cho tiện trang điểm”, đại diện quán chia sẻ.

Đáng nói, có trường hợp khách vừa sử dụng một bàn để uống cà phê, vừa chiếm thêm một bàn khác có ánh sáng tốt hoặc ổ điện phục vụ việc trang điểm, làm tóc. Điều này khiến quán thường xuyên rơi vào tình trạng “kẹt bàn”, dù lượng khách thực tế không quá đông.

Nhiều khách đến quán để uống cà phê, làm việc phản ánh không còn chỗ ngồi, trong khi một phần không gian bị chiếm dụng chỉ để bày đồ cá nhân. Nhân viên của quán từng nhiều lần nhắc nhở khách dọn gọn dụng cụ sau khi sử dụng, song đa số chỉ thu dọn vào lúc ra về, gây khó khăn cho công tác sắp xếp, vệ sinh bàn ghế.

Trước quyết định hạn chế hoàn toàn việc trang điểm, làm tóc tại quán, đại diện Thiba cho biết phản ứng trái chiều là điều đã được lường trước, song vẫn không tránh khỏi áp lực khi làn sóng đánh giá 1 sao xuất hiện dồn dập.

“Thật ra chúng tôi cũng rất buồn. Nhưng ngoài việc xin lỗi và mong khách thông cảm, quán không còn nhiều lựa chọn khác”, đại diện quán bày tỏ.

Theo phía quán, ngay cả trước khi xuất hiện các đánh giá tiêu cực, đội ngũ nhân viên đã phải chịu nhiều áp lực khi trực tiếp nhắc nhở khách về quy định mới. “Khi nhân viên thông báo quán không cho phép trang điểm tại chỗ, phản hồi nhận lại thường không tích cực. Ai cũng sợ làm khách phật ý”, đại diện quán nói thêm.

Dù vậy, bên cạnh những ý kiến phản đối, không ít khách hàng khác bày tỏ sự ủng hộ, cho rằng không gian quán trở nên gọn gàng, dễ chịu hơn sau khi quy định mới được áp dụng.

Minh bạch quy định, bảo vệ không gian chung để giữ chân khách

Trước đó, một quán cà phê khác tại TPHCM là Make Room Café cũng từng trở thành tâm điểm tranh luận khi công khai quy định không cho khách chụp ảnh sử dụng đèn flash trong không gian quán.

Theo anh Minh Tài, đại diện quán cà phê Make Room, quyết định này xuất phát từ những phản ánh tiêu cực của nhiều khách hàng về việc ánh đèn flash liên tục gây ảnh hưởng đến trải nghiệm chung.

“Trong không gian nhỏ, ánh đèn flash dễ gây chói mắt, khiến khách giật mình. Nếu nhiều người cùng chụp ảnh một lúc, không gian sẽ trở nên náo loạn”, anh Tài chia sẻ.

Một quán cà phê khác cũng từng gây chú ý khi không cho khách chụp ảnh sử dụng flash trong quán (Ảnh: Huyền Trang).

Không chỉ tác động đến thị giác, việc chụp ảnh bằng flash còn khiến những khách đang làm việc hoặc trò chuyện cũng rất dễ lọt vào khung hình, gây cảm giác mất quyền riêng tư.

Sau khi tham khảo ý kiến của nhiều khách hàng, quán cà phê này đã quyết định ngừng hỗ trợ chụp ảnh có sử dụng đèn flash trong quán.

Tuy nhiên, quán vẫn cho phép khách chụp ảnh, quay video nếu không sử dụng flash hay thiết bị chuyên dụng, với điều kiện không làm ảnh hưởng đến không gian chung và những người xung quanh.

Quy định này cũng khiến quán cà phê Make Room nhận về nhiều phản ứng trái chiều, kèm theo các đánh giá 1 sao trên các nền tảng trực tuyến. Theo phía quán, việc điểm đánh giá sụt giảm có thể khiến một số khách vãng lai, đặc biệt là du khách nước ngoài, e dè khi lựa chọn.

Dù vậy, Make Room cho rằng việc minh bạch quy định ngay từ đầu sẽ giúp những khách thực sự phù hợp với không gian quán hiểu và gắn bó lâu dài hơn.

“Chúng tôi không quá lo ngại việc đánh giá 1 sao ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh. Ngược lại, sau khi đọc kỹ các phản hồi, nhiều khách lại hiểu và yêu thích quán hơn vì chúng tôi lựa chọn bảo vệ không gian chung”, anh Tài nói.

Theo các chủ quán, việc chụp ảnh hay làm đẹp khi đi cà phê không phải là hành vi tiêu cực, thậm chí đã trở thành thói quen phổ biến, đặc biệt trong giới trẻ.

Tuy nhiên, trong một không gian chung, những nhu cầu mang tính cá nhân cần được tiết chế để không ảnh hưởng đến trải nghiệm của số đông.

