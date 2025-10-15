Tuyển Việt Nam hoàn tất cú đúp thắng Nepal nhờ pha phản lưới của đối thủ

Sau trận thắng 3-1 ở lượt đi, đội tuyển Việt Nam tiếp tục đối đầu Nepal trong trận lượt về trên sân Thống Nhất (TPHCM). Do cơn mưa lớn vào chiều tối 14/10, trận đấu phải tạm hoãn 30 phút so với kế hoạch ban đầu (Ảnh: Nam Anh).

Mặt sân Thống Nhất vẫn còn nhiều vũng nước lớn, gây cản trở lối chơi của hai đội. Vào phút thứ 3, hàng thủ tuyển Việt Nam để lộ khoảng trống cho Manish Dangi thoát xuống đối mặt thủ môn. Thậm chí, Duy Mạnh còn bị trượt ngã khi cố gắng truy cản. Dù vậy, vũng nước trước cầu môn khiến tiền đạo của Nepal không thể tung cú sút quyết định (Ảnh: Khoa Nguyễn).

Trong thế đội khách trên danh nghĩa nhưng được thi đấu trên sân Thống Nhất quen thuộc, đội tuyển Việt Nam nhanh chóng vùng lên đáp trả sau tình huống thót tim đầu trận (Ảnh: Nam Anh).

Phút thứ 5, từ quả phạt góc bên cánh phải, Hiểu Minh bật cao đánh đầu đưa bóng chạm người Suman Shrestha, khiến hậu vệ Nepal vô tình phản lưới nhà, giúp đội tuyển Việt Nam sớm vượt lên dẫn trước 1-0 (Ảnh: Nam Anh).

Phút 11, Tiến Linh nhận bóng trong vòng cấm, ngoặt bóng rồi sút căng, nhưng bóng dội xà ngang, bỏ lỡ cơ hội nâng tỷ số lên 2-0 cho Việt Nam (Ảnh: Khoa Nguyễn).

Bàn thắng sớm giúp các học trò HLV Kim Sang Sik cởi bỏ áp lực và làm chủ thế trận. Tuy vậy, mặt sân trơn ướt khiến các pha phối hợp và dứt điểm của tuyển Việt Nam gặp nhiều khó khăn (Ảnh: Khoa Nguyễn).

Trước khi hiệp một khép lại, Văn Vĩ có hai pha dứt điểm nguy hiểm nhưng đều bị khung gỗ từ chối. Ở tình huống đầu, cú sút vào góc gần của anh đưa bóng dội cột, còn lần sau lại đi vọt xà, khiến tuyển Việt Nam chưa thể có bàn thắng thứ hai (Ảnh: Khoa Nguyễn).

Trong hiệp đấu thứ hai, tuyển Việt Nam nhiều lần tạo sức ép lên khung thành Nepal. Tuy nhiên, mặt sân trơn ướt khiến các pha phản công thiếu sự mạch lạc, dù HLV Kim Sang Sik đã có những điều chỉnh về nhân sự để làm mới hàng công (Ảnh: Nam Anh).

Ngược lại, Nepal bất ngờ dâng cao đội hình, tạo ra một vài pha hãm thành đáng chú ý về phía khung thành đội tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, những nỗ lực đó vẫn chưa đủ nguy hiểm để buộc thủ môn Trần Trung Kiên phải làm việc vất vả (Ảnh: Nam Anh).

Vào sân từ băng ghế dự bị, Hai Long nhanh chóng tạo dấu ấn với những pha xử lý kỹ thuật và khả năng đi bóng lắt léo đặc trưng. Sự xuất hiện của Hai Long giúp hàng công tuyển Việt Nam chơi sáng nước hơn trong những phút cuối trận (Ảnh: Khoa Nguyễn).

Phút 75, Đình Bắc tung cú sút hiểm hóc khiến khung thành Nepal chao đảo. Bóng chạm cột dọc, rồi lướt qua tay thủ môn trước khi đi ra ngoài, thêm một lần khung gỗ cứu thua cho đội khách (Ảnh: Khoa Nguyễn).

Phút 85, đội bóng của HLV Matthew Ross có cơ hội gỡ hòa rõ rệt khi Dinesh Henjan thoát xuống đối mặt thủ môn Trần Trung Kiên, nhưng cú lốp bóng của anh lại đi vọt xà. Đây cũng là cơ hội đáng kể nhất của Nepal trong suốt trận đấu (Ảnh: Nam Anh).

Phút 90+2, Hai Long chọc khe để Đức Chiến đối mặt thủ môn nhưng cú dứt điểm của cầu thủ mang áo số 13 không đủ để đánh bại thủ thành bên phía Nepal. Chuỗi cơ hội liên tiếp trôi qua đáng tiếc, khi bàn thắng thứ hai vẫn từ chối tuyển Việt Nam ở những phút cuối cùng (Ảnh: Khoa Nguyễn).

Giành 3 điểm vất vả trước Nepal, tuyển Việt Nam vẫn giữ vị trí nhì bảng F với 9 điểm sau 4 lượt đấu, kém Malaysia, đội đang dẫn đầu với 3 điểm. Ở lượt trận thứ năm diễn ra vào tháng 11, thầy trò HLV Kim Sang Sik sẽ có chuyến làm khách trên sân của tuyển Lào (Ảnh: Khoa Nguyễn).