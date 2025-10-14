HLV Nepal: "Tuyển Việt Nam xứng đáng dự Asian Cup hơn Malaysia"

Xuất hiện trong cuộc họp báo sau trận đấu, trợ lý HLV Salyan Khadgi đánh giá tổng quan: "Trận đấu hôm nay chúng tôi đã chiến đấu kiên cường trước đội tuyển Việt Nam. Thật không may khi chúng tôi thủng lưới từ bàn phản lưới nhà, nhưng các bạn thấy đấy, đội tuyển Nepal vẫn thi đấu rất tốt trong hiệp 2".

Về việc được giao nhiệm vụ cầm quân thay HLV trưởng Matt Ross, trợ lý HLV Salyan Khadgi chia sẻ: "Hôm nay, tôi thay thế HLV trưởng cho trận đấu này. Toàn đội đã chơi tốt và tuân thủ chiến thuật do ban huấn luyện đề ra.

Đội tuyển Nepal chơi kiên cường và chỉ nhận một bàn thua trước đội tuyển Việt Nam (Ảnh: Khoa Nguyễn).

Đội tuyển Việt Nam là đội bóng mạnh, nhưng Nepal cũng đã thi đấu rất kiên cường trong hiệp 2. Điều tôi hài lòng là toàn đội đã chơi với tinh thần quả cảm, cầu thủ luôn muốn tiến lên.

Điều tôi chưa hài lòng là Nepal đã chuẩn bị phương án cho trận đấu hôm nay. Dù thua trận, nhưng cầu thủ của tôi đã thi đấu bằng hết con tim và sự nhiệt huyết của mình".

Trước câu hỏi liệu Nepal có thể hiện bộ mặt khác nếu được thi đấu trên sân nhà vào hôm nay, trợ lý HLV Salyan Khadgi cho hay: "Chúng tôi có chiến thuật rõ ràng cho trận đấu này, đó là phải phòng ngự phải chắc chắn.

Trong hiệp 2, đội tuyển Nepal tạo ra nhiều pha tấn công rõ nét và sắc sảo hơn. Nếu được thi đấu trên sân nhà ở trận đấu này, mục tiêu của chúng tôi là phải tấn công chứ không chỉ phòng ngự như hôm nay".

Về cục diện bảng F vòng loại Asian Cup 2027, trợ lý HLV Salyan Khadgi nhận xét: "Tôi nghĩ đội tuyển Việt Nam xứng đáng và có nhiều cơ hội dự vòng chung kết Asian Cup 2027 hơn Malaysia. Ý tôi muốn nói đến sự việc gần đây liên quan tới FIFA. Nếu luật FIFA được áp dụng, kết quả bảng đấu sẽ thay đổi".

Nepal thua cả hai trận trước đội tuyển Việt Nam ở vòng loại Asian Cup 2027 (Ảnh: Nam Anh).

Sau chiến thắng 3-1 trước Nepal cách đây 5 ngày, đội tuyển Việt Nam tái đấu Nepal trên sân Thống Nhất (TPHCM) với mục tiêu 3 điểm. Đoàn quân HLV Kim Sang Sik khởi đầu thuận lợi khi mở tỷ số ngay phút thứ 5, khi cầu thủ Nepal đá phản lưới nhà.

Tuy nhiên ở những phút tiếp theo, đội tuyển Việt Nam chơi chậm lại và để đối thủ lấy lại thế trận. Nepal có được nhiều pha uy hiếp nguy hiểm và sự tỉnh táo của thủ môn Trung Kiên mới giúp đội tuyển Việt Nam không thủng lưới ở hiệp 1.

Sang hiệp 2, Nepal chơi nỗ lực và họ có phần xuống sức ở khoảng 20 phút cuối. Đội tuyển Việt Nam cũng có những cơ hội nhưng Đình Bắc, Thanh Nhàn và Đức Chiến đều dứt điểm không thành công. Theo thống kê, bóng 3 lần tìm đến cột dọc khung thành Nepal.

Đội tuyển Việt Nam nhọc nhằn bảo toàn chiến thắng 1-0 sau 90 phút. Ở trận đấu cùng giờ, Malaysia dễ dàng thắng đậm Lào 5-1 dù bị dẫn trước ở hiệp 1. Kết thúc 4 lượt trận bảng F Asian Cup 2027, Malaysia dẫn đầu bảng với 12 điểm, đội tuyển Việt Nam xếp thứ hai với 9 điểm, các vị trí tiếp theo thuộc về Lào (3 điểm) và Nepal (0 điểm).