Xem trực tiếp trận U23 Việt Nam gặp U23 Kyrgyzstan ở đâu?

Hôm nay (9/1), U23 Việt Nam sẽ đối diện với U23 Kyrgyzstan ở lượt trận thứ hai bảng A giải U23 châu Á trên sân King Abdullah Sports City Hall. Đây là trận đấu rất quan trọng với cả hai đội bóng.

U23 Việt Nam quyết tâm chiến thắng trước U23 Kyrgyzstan (Ảnh: AFC).

Trận đấu này được tường thuật trực tiếp trên các nền tảng của TV360 cũng như các đài truyền hình như VTV5, VTV Cần Thơ, HTV Thể Thao. Ngoài ra, báo Dân trí cũng tường thuật trực tiếp và đưa tin nhanh nhất về trận đấu.

U23 Việt Nam đã khởi đầu tốt ở giải U23 châu Á khi giành chiến thắng với tỷ số 2-0 trước U23 Jordan. Trong đó, đội bóng đã thể hiện được “vũ khí nguy hiểm”, đó là các tình huống cố định. Cả hai bàn thắng của Đình Bắc và Hiểu Minh đều tới theo kịch bản này.

Có một nghịch lý rằng U23 Việt Nam là một trong số các đội bóng “thấp bé nhẹ cân” nhất ở giải U23 châu Á với chiều cao trung bình 1,7739m. Tuy nhiên, đoàn quân HLV Kim Sang Sik lại đặc biệt nguy hiểm từ tình huống cố định.

HLV người Hàn Quốc tiết lộ sau chiến thắng trước U23 Jordan: “Trận đấu hôm nay cũng như ở SEA Games, chúng tôi đã có được bàn thắng từ tình huống cố định. Trong các buổi tập, chúng tôi đã tập luyện khá nhiều các tình huống bóng chết. Nhờ sự tập trung của các cầu thủ, chúng tôi tiếp tục phát huy được thứ vũ khí nguy hiểm này”.

Đình Bắc là nhân tố đáng chú ý của U23 Việt Nam (Ảnh: AFC).

Trong khi đó, lối chơi của U23 Kyrgyzstan dựa nhiều vào nền tảng thể lực tốt, khả năng tranh chấp quyết liệt. Họ đã gây ra rất nhiều khó khăn cho U23 Saudi Arabia. Mặc dù thi đấu thiếu người nhưng đội bóng Trung Á vẫn cầm cự tốt và chỉ chịu thua bởi bàn thắng duy nhất của Al Ghamdi ở phút 88.

U23 Kyrgyzstan bước vào trận gặp U23 Việt Nam mà không có sự phục vụ của nhạc trưởng Arsen Sharshenbekov vì án treo giò. Đây là tổn thất rất lớn bởi lối chơi của đội bóng này đều qua chân cầu thủ sinh năm 2004.

Nếu giành chiến thắng trong trận đấu này, U23 Việt Nam có khả năng cao giành vé đi tiếp. Trong khi đó, U23 Kyrgyzstan đang bị đẩy vào thế đường cùng. Quyết tâm rất lớn của hai đội hứa hẹn sẽ tạo ra trận đấu hấp dẫn.