Phản ứng của CĐV Đông Nam Á khi tuyển Việt Nam thắng ở cuộc tái đấu Nepal

"Tôi tưởng đội tuyển Việt Nam phải mạnh lắm, nhưng sao chỉ thắng Nepal có một bàn, lại là bàn phản lưới nhà của đối thủ?", tài khoản Ahmad Fadlan đến từ Indonesia bày tỏ trên trang Asean Football sau khi chứng kiến tuyển Việt Nam giành chiến thắng sít sao trước Nepal với tỷ số 1-0 ở lượt trận thứ 4 bảng F vòng loại Asian Cup 2027 diễn ra trên sân Thống Nhất (TPHCM) tối 14/10.

Trước khi trận đấu diễn ra, trời bất ngờ đổ mưa lớn khiến trận đấu bị hoãn lại 30 phút. Khi hai đội bước vào thi đấu, mặt sân vận động Thống Nhất vẫn còn nhiều vũng nước lớn, gây cản trở lối chơi của hai đội.

Hiểu Minh (trái) ăn mừng sau pha đánh đầu khiến hậu vệ tuyển Nepal đá phản lưới nhà (Ảnh: Nam Anh).

Tuy nhiên ở phút thứ 5, tuyển Việt Nam đã có được bàn thắng mở tỷ số. Từ quả phạt góc, trung vệ Hiểu Minh đánh đầu chuyền bóng vào khiến Suman Shrestha vô tình đá phản lưới nhà giúp tuyển Việt Nam vượt lên dẫn trước 1-0.

Bàn thắng sớm giúp các học trò của HLV Kim Sang Sik giải tỏa áp lực và thể hiện lối chơi trên chân đối phương. Tuy nhiên, mặt sân trơn ướt đã khiến việc tìm kiếm cơ hội ghi bàn của tuyển Việt Nam trở nên khó khăn.

Không những thế, may mắn cũng không đồng hành cùng tuyển Việt Nam khi có tới ba lần khung gỗ từ chối cú sút của các cầu thủ trong thời gian còn lại.

Chung cuộc tuyển Việt Nam giành chiến thắng 1-0 trước Nepal và tạm thời xếp vị trí thứ 2 khi trận đấu cùng giờ giữa tuyển Malaysia với Lào đã có chiến thắng 5-1 nghiêng về "Bầy hổ Malaya" (Malaysia vẫn hơn tuyển Việt Nam 3 điểm sau 4 lượt trận).

Tuyển Việt Nam có chiến thắng chưa thật sự thuyết phục Nepal dù được đá trên sân nhà Thống Nhất (Ảnh: Hữu Khoa).

"Trận đấu này cho thấy tuyển Việt Nam và Nepal chỉ ngang cơ nhau, nhưng đội may mắn hơn đã giành chiến thắng", tài khoản Jamail Jimin đến từ Malaysia bình luận.

"Mặt sân Thống Nhất quá tệ và đó cũng là lý do khiến tuyển Nepal đá phản lưới nhà. Công bằng mà nói thì tuyển Việt Nam chơi không thật sự tốt ở trận đấu này. Có lẽ HLV Kim Sang Sik muốn thử nghiệm thêm đội hình nên chưa sử dụng đội hình mạnh nhất", tài khoản David Tan đến từ Philippines nhận định.

"Không có bàn phản lưới nhà từ sớm thì Nepal rất có thể đã cầm hoà tuyển Việt Nam ở trận đấu này. Dù sao kết quả này vẫn không quá tệ khi Nepal bị đánh giá yếu hơn", tài khoản Cleopatra D'Chee đến từ Singapore bày tỏ.

"Nepal lẽ ra đã có kết quả tốt hơn. Nhưng mặt sân không tốt khiến tuyển Việt Nam đá không như mong muốn. Họ cũng thiếu chút may mắn khi khung gỗ từ chối nhiều bàn thắng một cách đáng tiếc", tài khoản Surapon Prakin đến từ Thái Lan khẳng định.

"Tuyển Việt Nam khá xui xẻo khi bóng tìm cột dọc, xà ngang quá nhiều. Nhưng quan trọng nhất vẫn là chiến thắng. Hãy tiếp tục chiến đấu để giành vé dự Asian Cup 2027", tài khoản Nguyễn Văn Minh chốt lại.