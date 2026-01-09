Thaco “hút” tiếp 2.000 tỷ đồng, dồn lực trước siêu dự án cao tốc Bắc - Nam?

Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Hải (Thaco) vừa công bố kết quả phát hành thành công lô trái phiếu mã THC12501 với tổng giá trị huy động đạt 2.000 tỷ đồng. Thương vụ này được hoàn tất vào ngày 30/12/2025.

Trái phiếu có kỳ hạn 60 tháng, đáo hạn ngày 30/12/2030, lãi suất 8,5%/năm, kèm tài sản bảo đảm và được một tổ chức đứng ra bảo lãnh phát hành.

Số liệu từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) cho thấy, tính từ năm 2019 đến nay, tổng giá trị trái phiếu mà doanh nghiệp tỷ phú Trần Bá Dương đã huy động đạt 18.380 tỷ đồng, bao gồm cả lô THC12501. Trong số này, hiện vẫn còn 11.980 tỷ đồng trái phiếu đang lưu hành trên hệ thống HNX, thuộc 3 lô giá trị lần lượt 2.000 tỷ đồng, 8.680 tỷ đồng, 1.300 tỷ đồng.

Không chỉ phát hành trái phiếu, theo dữ liệu cập nhật từ Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, ngày 24/12/2025, Thaco vừa điều chỉnh giấy phép kinh doanh. Vốn điều lệ của tập đoàn đã tăng mạnh 33%, từ mức 30.389 tỷ đồng lên 40.519 tỷ đồng.

Thaco của tỷ phú Trần Bá Dương biến động vốn (Ảnh: DT).

Đáng chú ý, động thái "bơm" thêm hơn 10.000 tỷ đồng này diễn ra chỉ đúng một ngày trước khi đối thủ cạnh tranh là Vingroup công bố thông tin muốn rút khỏi liên danh đầu tư dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam. Diễn biến trái chiều trên khiến giới quan sát nhận định Thaco đang dồn toàn lực để chứng minh năng lực tài chính, sẵn sàng "tự làm" hoặc dẫn dắt liên danh mới trong siêu dự án này.

Về cơ cấu cổ đông sau tăng vốn, nguồn vốn tư nhân trong nước vẫn nắm quyền chi phối với tỷ lệ 73%. Khối ngoại hiện nắm giữ 27% vốn, bao gồm 106 pháp nhân.

Trong đó, cổ đông chiến lược Jardine Cycle & Carriage (JC&C) đến từ Singapore tiếp tục là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất. Tỷ lệ sở hữu của JC&C vẫn giữ ở mức 26,7%, tương ứng giá trị vốn góp tăng từ 8.127 tỷ đồng lên 10.836 tỷ đồng. Các nhà đầu tư ngoại còn lại đa phần là các cá nhân liên quan đến Hàn Quốc như Jun Young Jin (0,031%), Yuhn Young Lae (0,029%) hay Yuhn Ji Hoon (0,018%).

Theo phương án đầu tư trình cơ quan chức năng tại dự án đường sắt cao tốc Bắc - Nam 67 tỷ USD, Thaco cam kết chịu trách nhiệm 20% vốn đối ứng, 80% còn lại sẽ huy động từ các đối tác trong nước, quốc tế và vốn vay. Tập đoàn cũng đặt mục tiêu tham vọng hoàn thành toàn tuyến chỉ trong 7 năm.