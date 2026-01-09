Hàng nghìn iPhone được hải quan rao bán, giá 800.000 đồng/chiếc

Chi cục Điều tra chống buôn lậu thuộc Cục Hải quan (Bộ Tài chính) thông báo về việc tổ chức bán tài sản xác lập quyền sở hữu toàn dân. Số này là tang vật vi phạm hành chính đã bị tịch thu và được bán theo hình thức niêm yết giá. Cơ quan chức năng đưa ra mức giá niêm yết cho hàng nghìn chiếc điện thoại di động đã qua sử dụng với đơn giá trung bình mỗi máy chỉ từ vài trăm nghìn đồng.

Theo hồ sơ công bố, lô hàng thứ nhất gồm 2.360 điện thoại di động loại iPhone, Oppo và Honor đã qua sử dụng. Tổng giá trị của lô hàng này được niêm yết là 1,362 tỷ đồng. Như vậy, nếu tính bình quân trên số lượng thiết bị, mỗi chiếc điện thoại trong lô hàng này có giá khoảng 580.000 đồng.

Song song đó, cơ quan hải quan cũng thông báo về lô hàng khác gồm 2.540 chiếc điện thoại iPhone đã qua sử dụng với tổng giá bán là hơn 2 tỷ đồng. Tính trung bình, mỗi chiếc iPhone trong lô hàng này có giá khoảng 800.000 đồng.

Iphone 12 được doanh nghiệp vận chuyển về Việt Nam (Ảnh minh họa: Thế Anh).

Cơ quan chức năng nhấn mạnh hình thức bán là nguyên lô cho mỗi gói tài sản, không bán riêng lẻ từng máy và người mua phải thực hiện thanh toán bằng hình thức chuyển khoản.

Người có nhu cầu mua được xem trước tài sản và cần nộp hồ sơ đăng ký tại Chi cục Điều tra chống buôn lậu. Mỗi tổ chức hoặc cá nhân đăng ký chỉ được phát tối đa 2 phiếu đăng ký mua tài sản.

Do bán theo hình thức niêm yết giá, trong trường hợp có nhiều người cùng đăng ký mua, cơ quan hải quan sẽ tổ chức bốc thăm để lựa chọn người được quyền mua tài sản. Buổi bốc thăm dự kiến diễn ra vào lúc 10h15 phút ngày 15/1 tại Trụ sở Cục Hải quan.

Chi cục Điều tra chống buôn lậu lưu ý người được quyền mua tài sản phải tự chịu mọi chi phí phát sinh liên quan đến việc vận chuyển, bốc xếp hàng hóa. Đồng thời, người mua cũng có trách nhiệm tự thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định pháp luật trước khi đưa số hàng hóa này lưu thông trở lại trên thị trường.