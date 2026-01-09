U23 Việt Nam có cơ hội làm nên lịch sử trước U23 Kyrgyzstan

Trong lịch sử vòng chung kết (VCK) U23 châu Á, các đại diện từ Liên đoàn bóng đá Trung Á (CAFA) luôn là rào cản khó chịu với bóng đá Việt Nam. Thực tế, “Rồng vàng” mới chỉ chạm trán Uzbekistan tại đấu trường này và đều nhận kết quả bất lợi, thua 1-2 trong trận chung kết tại Thường Châu năm 2018 và thua 0-3 tại vòng bảng năm 2024.

U23 Việt Nam chưa từng thắng các đội Trung Á ở giải U23 châu Á (Ảnh: AFC).

Tính rộng ra mọi cấp độ, Uzbekistan là đối thủ khó chơi nhất khi U23 Việt Nam chưa từng thắng trong cả 12 lần đối đầu. Tuy nhiên, Kyrgyzstan không sở hữu sức mạnh đáng gờm như người láng giềng, mở ra hy vọng cho thầy trò HLV Kim Sang Sik.

Số liệu thống kê cho thấy U23 Việt Nam có kết quả khá cân bằng khi đối đầu với toàn bộ các thành viên CAFA tại các giải chính thức (thắng 3, thua 5). Đáng chú ý, chúng ta từng đánh bại chính Kyrgyzstan 1-0 tại Asiad 17 (năm 2014) và thắng đậm 3-0 trong trận giao hữu năm 2021.

Tuy nhiên, ở lần chạm trán gần nhất tại Doha Cup 2023, U23 Việt Nam đã để thua đối thủ này trên chấm luân lưu sau khi hòa 0-0.

Đối với U23 Kyrgyzstan, dù thua 0-1 trước chủ nhà Saudi Arabia ở trận ra quân nhưng họ đã cho thấy tinh thần thi đấu ngoan cường khi chỉ thủng lưới ở phút 88 trong thế thiếu người từ sớm.

Thiếu vắng trụ cột Arsen Sharshenbekov do thẻ đỏ là tổn thất lớn với đoàn quân của HLV Edmar de Lacerda, nhưng sự lì lợm của họ là điều U23 Việt Nam không thể chủ quan.

Trong bối cảnh chúng ta đang cần một chiến thắng lịch sử trước đại diện Trung Á, sự tái xuất của tiền đạo Nguyễn Thanh Nhàn được kỳ vọng sẽ là chìa khóa mở ra cánh cửa vào tứ kết cho U23 Việt Nam.

Chân sút sinh năm 2003 nổi tiếng với tốc độ xé gió và khả năng đi bóng lắt léo. Sự hiện diện của anh trên sân không chỉ khiến hàng thủ U23 Kyrgyzstan phải phân tâm mà còn mở ra khoảng trống cho những vệ tinh xung quanh như Đình Bắc hay Văn Khang.

Thanh Nhàn được xem như "lá bài tẩy" nguy hiểm của HLV Kim Sang Sik (Ảnh: Mạnh Quân).

Với một đối thủ vừa mất trụ cột hàng tiền vệ do thẻ đỏ như U23 Kyrgyzstan, những pha bứt tốc dọc biên của Thanh Nhàn sẽ là "vũ khí hạng nặng" để U23 Việt Nam xuyên phá hệ thống phòng ngự đối phương.

Một chiến thắng trước U23 Kyrgyzstan không chỉ giúp Việt Nam rộng cửa đi tiếp mà còn là cột mốc đánh dấu lần đầu tiên chúng ta khuất phục được một đại diện Trung Á tại VCK U23 châu lục.