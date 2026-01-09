Những lần sụp đổ niềm tin vì mua đồ KOL khen “tốt, ngon, có ích”

Mạng xã hội và các nền tảng truyền thông ngày càng trở thành phần không thể thiếu trong đời sống, kéo theo những ảnh hưởng của những người nổi tiếng, KOL, KOC đến quyết định mua sắm của người tiêu dùng.

Những video triệu lượt xem, livestream bán hàng với những con số khủng dưới những lời khen nức nở của những người nổi tiếng quen mặt càng khiến cho nhiều người tin tưởng, đặt mua sản phẩm mà không mất nhiều thời gian suy nghĩ, tìm hiểu kỹ càng.

Tuy nhiên trên thực tế, không ít vụ việc đã khiến người tiêu dùng thất vọng, thậm chí làm "sụp đổ" niềm tin vào những sản phẩm được quảng bá rầm rộ. Đặc biệt đối với các sản phẩm thực phẩm, hậu quả không chỉ là sự mất lòng tin mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người tiêu dùng.

Kẹo rau củ Kera

Từng được nhiều người nổi tiếng như hoa hậu Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên, Quang Linh Vlogs, Hằng Du Mục… cùng nhiều gương mặt nổi tiếng khác khen ngợi vì hương vị thơm ngon, tác dụng hỗ trợ bổ sung chất xơ vượt trội, kẹo rau củ Kera nhanh chóng thu hút được sự chú ý và được bán ra hơn 135.000 hộp ra thị trường.

Đầu năm 2025, phát ngôn của Quang Linh Vlogs rằng "một viên kẹo tương đương một đĩa rau" trên một phiên livestream bán hàng gây tranh cãi và bị cho là quảng cáo sai sự thật. Các cá nhân liên quan sau đó đã bị xử phạt, đăng bài xin lỗi trên trang cá nhân.

Hằng Du Mục, đại diện công ty, Quang Linh Vlogs (từ trái qua) xin lỗi người tiêu dùng vì quảng cáo gây hiểu lầm về kẹo rau củ trong buổi họp báo được tổ chức ngày 14/3/2025 (Ảnh: Quang Huy).

Sự việc chưa lắng xuống thì vào tháng 4/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án Sản xuất hàng giả tại Công ty cổ phần Asia Life (nơi sản xuất kẹo rau củ Kera và nhiều loại thực phẩm chức năng khác) và Công ty cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt (Công ty Chị Em Rọt) xảy ra tại TPHCM và Đắk Lắk vì hành vi sản xuất hàng giả là thực phẩm và lừa dối khách hàng.

Hoa hậu Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên, Hằng Du Mục và Quang Linh Vlogs trong một buổi livestream bán kẹo rau củ Kera (Ảnh chụp màn hình).

Các cá nhân từng xuất hiện quen mặt trước công chúng với hình ảnh trong sạch quảng cáo sản phẩm không đảm bảo an toàn đã khiến nhiều người cảm thấy "sụp đổ" niềm tin khi mua sản phẩm bởi họ đã tin tưởng vào những lời khen nức nở từ KOL này.

Sữa Hiup

Sữa Hiup từng được quảng cáo rầm rộ trên các nền tảng mạng xã hội với những lời hứa hẹn gây chú ý như “tăng chiều cao 3-5cm sau 3-6 tháng”, "hoàn tiền 100% nếu con không hợp sữa" hay “giúp con cao như hoa hậu, người mẫu”.

Những quảng cáo về công dụng của sữa Hiup được lan truyền rộng rãi bởi các KOL và các MC, các nghệ sĩ nổi tiếng khiến sản phẩm nhận được sự quan tâm của nhiều bậc phụ huynh (Ảnh chụp màn hình).

Những lời quảng cáo từ những người nổi tiếng với thông điệp cam kết tăng chiều cao lặp lại nhiều lần trên mạng xã hội và thu hút hàng nghìn lượt xem và bình luận khiến sản phẩm này tràn ngập trên các nền tảng mạng xã hội trong một thời gian dài.

Báo Dân trí đã có loạt bài phản ánh về những bất thường trong quảng cáo sản phẩm sữa Hiup, đặc biệt là những thông tin mang tính thổi phồng công dụng tăng chiều cao của sản phẩm này từ tháng 7/2024.

Nhiều người bày tỏ sự thất vọng, lo lắng khi tin vào người nổi tiếng, mua phải sữa giả cho con (Ảnh chụp màn hình).

Ngày 19/6/2025, Bộ Công an cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam 10 bị can trong vụ án hình sự Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm, liên quan đến Sản phẩm dinh dưỡng Hiup 27.

Vụ việc này đã khiến nhiều bậc phụ huynh lo lắng, bức xúc khi người nổi tiếng lợi dụng sự ảnh hưởng của mình trên mạng xã hội để quảng cáo các sản phẩm kém chất lượng, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khoẻ của của con em mình.

Patê đóng hộp

Gần đây nhất, Công an TP Hải Phòng đã khởi tố 9 bị can trong vụ tuồn hơn 130 tấn thịt lợn nhiễm bệnh vào Công ty cổ phần Đồ hộp Hạ Long. Cơ quan chức năng xác định, khoảng 2 tấn thịt trong số này đã được đưa vào chế biến, sản xuất đồ hộp trước khi bị phát hiện.

Điều đáng nói, thương hiệu này là nơi sản xuất ra nhiều sản phẩm đồ hộp quen mặt với người tiêu dùng, trong đó có patê đóng hộp từng được nhiều người nổi tiếng quảng cáo và dành nhiều lời khen cho sản phẩm.

Nhiều TikToker từng đăng tải video ăn thử sản phẩm patê hộp đang gây xôn xao dư luận (Ảnh chụp màn hình).

Sau khi sự việc xảy ra, nhiều TikToker từng quảng bá, kinh doanh sản phẩm đã phải lên tiếng. Tuy nhiên, những tranh cãi về trách nhiệm của người nổi tiếng khi quảng cáo các sản phẩm là thực phẩm vẫn đang diễn ra sôi nổi trên mạng xã hội.

Nhiều lùm xùm xung quanh yến sào giá siêu rẻ

Trong thời gian tháng 5-6/2025, nhiều lùm xùm liên quan đến những nghi vấn khi hàng loạt TikToker, người nổi tiếng quảng cáo, livestream bán yến sào với giá siêu rẻ từng khiến nhiều người cảm thấy hoang mang.

Theo đó, trong nhiều phiên livestream, có thời điểm các TikToker quảng cáo bán các sản phẩm liên quan đến yến như yến vụn, yến sào chưng sẵn… với mức giá chỉ từ 10.000-13.000 đồng/hũ.

Các sản phẩm này được cam kết có giấy tờ kiểm tra đầy đủ, mỗi lọ yến sào có yến tươi vụn tinh chế, tiệt trùng, có thể sử dụng với trẻ em từ một tuổi trở lên, bà bầu, người tiểu đường, người lớn tuổi. Tuy nhiên, nhiều người xem vẫn tỏ ra nghi ngại khi sử dụng sản phẩm yến có mức giá siêu rẻ như vậy.

Những vụ việc trên cho thấy không phải lúc nào lời quảng cáo của KOL, KOC cũng đáng tin cậy. Đặc biệt đối với các sản phẩm thực phẩm, khi được bán với số lượng lớn và trực tiếp đi vào cơ thể người tiêu dùng, chúng có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe.

Người tiêu dùng cần cảnh giác với những lời quảng cáo có cánh khi xem các video review, livestream bán hàng trên mạng xã hội để tránh mua phải hàng giả, hàng kém chất lượng. Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng cũng cần có những chế tài xử phạt các hành vi quảng cáo sai sự thật mạnh tay, các quy định về quảng cáo trên không gian mạng để bảo vệ quyền lợi và sức khỏe của người tiêu dùng.