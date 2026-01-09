Tổng thống Trump: Mỹ có thể thu về hàng nghìn tỷ USD từ dầu mỏ Venezuela

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: AFP).

“Chúng ta sẽ thu về hàng tỷ và hàng tỷ USD tiền dầu mỏ, và con số đó sẽ lên tới hàng trăm tỷ USD, rồi hàng nghìn tỷ USD, nhưng chúng ta sẽ ở đó cho đến khi chấn chỉnh lại đất nước này”, Tổng thống Mỹ Donald Trump trả lời phỏng vấn Fox News ngày 8/1.

Ngày 3/1, Mỹ đã phát động một chiến dịch quân sự quy mô lớn nhằm vào Venezuela. Ông Trump cho hay, lực lượng đặc nhiệm Mỹ đã đột kích vào nơi ở của vợ chồng Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro nằm trong một khu phức hợp quân sự được mô tả kiên cố như một pháo đài với hàng nghìn binh sĩ canh gác.

Lực lượng Mỹ sau đó bắt giữ vợ chồng Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro và đưa họ tới New York hầu tòa với các cáo buộc liên quan đến ma túy và vũ khí.

Tổng thống Trump cảnh báo chính quyền lâm thời Venezuela đáp ứng các yêu cầu của Washington hoặc sẽ phải gánh hậu quả thậm chí tồi tệ hơn ông Maduro.

Chủ nhân Nhà Trắng cho biết, chính quyền lâm thời Venezuela đã đồng ý chuyển 30 triệu đến 50 triệu thùng dầu cho Mỹ. Số dầu này sẽ được chuyển thẳng đến các cảng của Mỹ. Ông cam kết sẽ sử dụng số tiền thu được vì lợi ích của người dân 2 nước.

Ông cũng nói rằng Venezuela sẽ chỉ mua các sản phẩm do Mỹ sản xuất như một phần của thỏa thuận với Washington liên quan đến việc bán dầu mỏ của quốc gia Mỹ Latinh này.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio ngày 7/1 cho biết, Washington đang lên kế hoạch cho 3 giai đoạn đối với Venezuela gồm: ổn định, phục hồi và chuyển tiếp, trong đó, Mỹ sắp triển khai một thỏa thuận nhằm tiếp quản “toàn bộ lượng dầu đang bị mắc kẹt ở Venezuela”.

Ông mô tả thỏa thuận dầu mỏ là một phần của giai đoạn ổn định và sẽ còn “nhiều thỏa thuận nữa sẽ được Mỹ triển khai” với chính phủ lâm thời Venezuela.

“Chúng tôi sẽ tiếp quản từ 30 đến 50 triệu thùng dầu. Chúng tôi sẽ bán số dầu đó trên thị trường, theo giá thị trường, chứ không phải với mức chiết khấu mà Venezuela từng phải chấp nhận. Số tiền thu được sau đó sẽ được xử lý theo cách mà chúng tôi kiểm soát việc phân bổ, sao cho mang lại lợi ích cho người dân Venezuela”, ông nói.

Chiến dịch của Mỹ đã vấp phải sự chỉ trích của cộng đồng quốc tế. Nga và Trung Quốc đề nghị Washington trả tự do ngay lập tức cho vợ chồng ông Maduro.

Về phía Venezuela, chính quyền lâm thời dường như theo đuổi chính sách vừa mềm mỏng, vừa cứng rắn, một mặt kêu gọi hợp tác, mặt khác tuyên bố không khuất phục.

Tổng thống lâm thời Delcy Rodriguez khẳng định không có thể lực bên ngoài nào đang điều hành Venezuela, đồng thời nêu rõ các nguồn tài nguyên dầu mỏ và khí đốt phải phục vụ cho sự phát triển quốc gia.