Bộ trưởng Mỹ nói có thể cùng Trung Quốc "đạt được sự cân bằng" ở Venezuela

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright (Ảnh: Reuters).

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright cho biết vẫn còn dư địa để "cân bằng" vai trò của cả Mỹ và Trung Quốc tại Venezuela nhằm cho phép hoạt động thương mại, nhưng Washington sẽ không để Bắc Kinh nắm quyền kiểm soát lớn đối với quốc gia Mỹ Latinh này.

Trong một cuộc phỏng vấn trên Fox Business Network, ông Wright cũng nói rằng ông kỳ vọng sẽ thấy hãng năng lượng Chevron nhanh chóng mở rộng các hoạt động tại Venezuela, đồng thời ConocoPhillips và ExxonMobil cũng đang tìm cách đóng vai trò mang tính xây dựng.

“Tôi nghĩ rằng có lẽ Trung Quốc sẽ vẫn có sự hiện diện lâu dài tại Venezuela. Miễn là Mỹ là lực lượng chi phối ở đó, pháp quyền được bảo đảm, và Mỹ kiểm soát dòng chảy dầu mỏ, thì mọi thứ sẽ ổn. Có thể đạt được sự cân bằng nào đó với Trung Quốc hay không? Tôi nghĩ là có", ông nói trong chương trình Mornings with Maria.

Quan chức này nhấn mạnh: “Trong khuôn khổ đó, khi đối tác chính của Venezuela là Mỹ, liệu họ có thể có hoạt động thương mại với Trung Quốc không? Chắc chắn là có. Nhưng chúng tôi có cho phép Venezuela trở thành một quốc gia phụ thuộc vào Trung Quốc không? Tuyệt đối là không”.

Ông Wright cũng cho biết ông đã trao đổi với các lãnh đạo điều hành của những công ty dầu mỏ hàng đầu của Mỹ kể từ cuối tuần trước, và rằng nhiều công ty đã tỏ ra thất vọng vì không được mời tham dự cuộc họp ngành vào ngày 9/1 tại Nhà Trắng, dù ông không nêu tên cụ thể.

Trung Quốc là một trong những nước lên tiếng mạnh mẽ phản đối các hành động của Mỹ ở Venezuela trong những ngày qua.

Trung Quốc tuyên bố chiến dịch quân sự của Mỹ nhằm vào Venezuela đã đe dọa sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu cũng như tình hình kinh tế của nước này.

Khi được hỏi về kế hoạch của Bắc Kinh nhằm bảo vệ các lợi ích năng lượng tại Venezuela, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh nhấn mạnh sự hợp tác giữa Trung Quốc và Venezuela là sự hợp tác giữa các quốc gia có chủ quyền, được bảo vệ bởi luật pháp quốc tế cũng như luật pháp của cả 2 nước.

Bà chỉ trích việc “Mỹ sử dụng vũ lực chống lại Venezuela” và việc Mỹ yêu cầu Venezuela “ưu tiên Mỹ trong việc xử lý các nguồn tài nguyên dầu mỏ”. Bà Mao cho rằng hành động này vi phạm “nghiêm trọng luật pháp quốc tế cũng như chủ quyền của Venezuela” và Trung Quốc “lên án điều này”.

“Xin nhấn mạnh rằng Trung Quốc và các quốc gia khác có những quyền lợi hợp pháp tại Venezuela, và các quyền lợi đó phải được bảo vệ”, bà Mao nhấn mạnh.

Giới chuyên gia nhận định, các động thái của Mỹ đang gây ảnh hưởng tới lợi ích của Trung Quốc ở Venezuela. Theo các số liệu mới nhất, Trung Quốc mua khoảng 1,6 tỷ USD hàng hóa của Venezuela trong năm 2024. Dầu mỏ chiếm khoảng một nửa trong tổng số này.

Trong khi đó, Mỹ tuyên bố sẽ nắm quyền kiểm soát trữ lượng dầu mỏ khổng lồ của Venezuela và kêu gọi các công ty Mỹ đầu tư hàng tỷ USD để khôi phục ngành công nghiệp dầu mỏ của quốc gia Nam Mỹ.