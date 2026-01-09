Báo Indonesia dự đoán kết quả trận U23 Việt Nam gặp U23 Kyrgyzstan

U23 Việt Nam đang có tinh thần tốt khi giành chiến thắng 2-0 trước U23 Jordan trong trận mở màn. Trong khi đó, U23 Kyrgyzstan đã hứng chịu thất bại với tỷ số 0-1 trước chủ nhà U23 Saudi Arabia.

U23 Việt Nam được đánh giá cao trước U23 Kyrgyzstan (Ảnh: AFC).

Nếu giành chiến thắng trong trận đấu này, U23 Việt Nam có khả năng giành vé đi tiếp sớm (nếu U23 Jordan không thắng U23 Saudi Arabia). Điều này tiếp thêm động lực rất lớn cho thầy trò HLV Kim Sang Sik.

Các tờ báo của Indonesia cũng đánh giá cao cơ hội giành chiến thắng của U23 Việt Nam. Tờ Tribunnews bình luận: “Chiến thắng 2-0 trước U23 Jordan ở trận mở màn đã giúp U23 Việt Nam dẫn đầu bảng A. Nếu giành thêm 3 điểm trong trận gặp U23 Kyrgyzstan, U23 Việt Nam sẽ mở rộng cánh cửa vào tứ kết.

Mặc dù vậy, U23 Việt Nam đang đối mặt với nỗi lo về thể trạng của một số trụ cột. Các cái tên như Nguyễn Xuân Bắc, Nguyễn Đình Bắc và Khuất Văn Khang được cho là chưa đạt trạng thái hoàn hảo trước thềm trận đấu thứ hai.

Bên kia chiến tuyến, U23 Kyrgyzstan bước vào lượt trận thứ hai với tâm thế khác. Họ để thua 0-1 trước chủ nhà Saudi Arabia ở trận mở màn khi phải thi đấu thiếu người từ phút 35. Tuy nhiên, U23 Kyrgyzstan sẽ không có sự phục vụ của Arsen Sharshenbekov vì thẻ đỏ. Việc mất đi tiền vệ quan trọng này là tổn thất nặng nề, bởi anh chính là nhân tố giữ nhịp lối chơi của đội bóng Trung Á.

Đây là lần đầu tiên U23 Việt Nam và U23 Kyrgyzstan đối đầu nhau tại vòng chung kết U23 châu Á. Thành tích của U23 Việt Nam trước các đối thủ lần đầu dự giải khá tích cực. Họ chỉ thua 1/4 trận gần nhất, còn lại là thắng 2 trận và hòa 1 trận.

Chiến thắng trước U23 Jordan cũng là lần thứ hai U23 Việt Nam thắng trận mở màn tại U23 châu Á, sau kỳ tích tương tự ở giải năm 2024.

U23 Việt Nam đang thể hiện lối chơi gọn gàng, kiểm soát bóng tốt và chuyển trạng thái mạch lạc. Trong khi đó, hàng thủ của đội bóng thi đấu kỷ luật và tranh chấp tốt.

U23 Kyrgyzstan có trận đấu đáng khen dù thua U23 Saudi Arabia (Ảnh: AFC).

Ngược lại, U23 Kyrgyzstan dựa vào sức mạnh thể lực và tinh thần chiến đấu. Họ thường chơi phòng ngự sâu và phản công nhanh, nhưng điểm yếu lớn nhất nằm ở khả năng sáng tạo và kết thúc. Hiệu suất ghi bàn của họ trong thời gian gần đây khá thấp và kinh nghiệm tại sân chơi châu lục còn hạn chế.

Một điểm dễ khai thác khác là hành lang trái, nơi hậu vệ U23 Kyrgyzstan thường bỏ vị trí khi dâng cao hỗ trợ tấn công. Điều này có thể mở cơ hội cho các cầu thủ chạy cánh tốc độ của U23 Việt Nam”.

Dự đoán về trận đấu, tờ Tribunnews viết: “U23 Việt Nam nhiều khả năng không vội vàng đẩy cao nhịp độ. Với việc U23 Kyrgyzstan buộc phải thắng và có khả năng thi đấu cởi mở hơn, HLV Kim Sang Sik có thể lựa chọn cách tiếp cận thực dụng, phòng ngự chặt, chờ đối thủ sơ hở và tung đòn phản công nhanh.

U23 Kyrgyzstan sẽ cố gắng gây sức ép bằng thể lực và cường độ cao, nhưng nếu không ghi bàn sớm, họ có nguy cơ mất kiểm soát thế trận, đặc biệt trong hiệp hai khi thể lực suy giảm”.

Tờ Tribunnews dự đoán U23 Việt Nam giành chiến thắng 2-0 trước U23 Kyrgyzstan.

Một tờ báo khác của Indonesia là Jambi cũng đánh giá cao U23 Việt Nam. Họ bình luận: “Trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Kyrgyzstan được dự đoán sẽ diễn ra căng thẳng, kịch tính. U23 Việt Nam được đánh giá cao hơn nhưng họ cần cẩn trọng với lối chơi phòng ngự thấp, kỷ luật của đội bóng Trung Á”.

Tờ Jambi dự đoán U23 Việt Nam đánh bại U23 Kyrgyzstan với tỷ số 1-0.

Đội hình dự kiến U23 Việt Nam vs U23 Kyrgyzstan

U23 Việt Nam: Trung Kiên, Hiếu Minh, Nhật Minh, Minh Phúc, Lý Đức, Văn Khang, Xuân Bắc, Thái Sơn, Phi Hoàng, Đình Bắc, Lê Phát.

U23 Kyrgyzstan: Nurlanbekov, Polev, Brauzman, Bekberdinov, Datsiev, Bekberdinov Mirlan, Kochkonbaev, Toktonaliev, Merk, Almazbekov, Murzkhmatov.