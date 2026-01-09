Khoảnh khắc cuối đời của con voi có cặp ngà lớn nhất thế giới

Craig là một trong những con voi siêu ngà hiếm hoi còn sót lại và là biểu tượng của Khu bảo tồn thiên nhiên Amboseli, đã trút hơi thở cuối cùng vào ngày 3/1, ở tuổi 54.

Sự ra đi của Craig đã để lại niềm tiếc nuối sâu sắc cho những người yêu động vật hoang dã trên khắp thế giới.

Craig nổi tiếng với cặp ngà khổng lồ, dài chạm đất và mỗi chiếc nặng tới 50kg. Đây là kết quả của một đột biến gen hiếm gặp, cho phép ngà voi phát triển liên tục trong suốt vòng đời. Chính nhờ tuổi thọ cao, Craig đã sở hữu cặp ngà có kích thước ấn tượng, biến nó thành một trong những cá thể voi được biết đến nhiều nhất ở châu Phi.

Craig nổi bật nhờ sở hữu cặp ngà khổng lồ. Chính cặp ngà này cũng khiến Craig đối mặt với nguy cơ bị săn trộm (Ảnh: Khu bảo tồn thiên nhiên Amboseli).

Cuối năm ngoái, các nhân viên kiểm lâm tại Amboseli đã phát hiện Craig gặp vấn đề nghiêm trọng về hệ tiêu hóa. Dù được các bác sĩ thú y tích cực chăm sóc, tình trạng của voi đã tái phát vào đầu năm 2026.

Đến ngày 2/1, Craig ngã quỵ và không thể gượng dậy. Mặc dù đã được nỗ lực cứu chữa, nhưng do tuổi cao và sức yếu, Craig đã không thể qua khỏi.

Các bác sĩ thú y cho biết, xét nghiệm phân của Craig cho thấy voi không thể nhai thức ăn bình thường, một dấu hiệu của việc răng đã bị mòn do tuổi tác. Voi có sáu bộ răng hàm trong suốt cuộc đời, và khi bộ răng cuối cùng bị mòn, tuổi thọ của chúng thường không kéo dài được lâu.

Đoạn video ghi lại khoảnh khắc cuối đời của Craig đã được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, gây xúc động mạnh và tiếc nuối cho cộng đồng yêu động vật. Craig, sinh năm 1972, không chỉ nổi tiếng vì cặp ngà mà còn vì tính cách ôn hòa, thân thiện với cả đồng loại và con người.

Trong môi trường tự nhiên, voi châu Phi đực có thể sống đến 60 tuổi, trong khi voi cái là 45 tuổi, mặc dù một số cá thể có thể sống đến 70 tuổi.

Cặp ngà khổng lồ của Craig vẫn còn nguyên vẹn khi voi qua đời và nhiều khả năng sẽ được cơ quan chức năng bảo tồn. Đại diện Vườn quốc gia Amboseli bày tỏ sự đau buồn: "Thật hết sức đau buồn khi phải nói lời tạm biệt với một trong những biểu tượng quen thuộc của Amboseli, con voi siêu ngà có tên Craig đã qua đời vì tuổi già".

Khoảnh khắc cuối đời của voi siêu ngà Craig (Video: Wildest Kruger Sightings).

Trước khi qua đời, Craig đã giao phối với nhiều voi cái trong khu bảo tồn và để lại nhiều voi con. Các chuyên gia hy vọng rằng gen đột biến của Craig sẽ được truyền lại, tạo ra thêm nhiều voi siêu ngà trong tương lai.

Lực lượng kiểm lâm Kenya đã và đang nỗ lực bảo vệ các cá thể voi siêu ngà khỏi nạn săn trộm, bởi cặp ngà khổng lồ của chúng có giá trị rất lớn trên thị trường chợ đen. Hiện ước tính chỉ còn khoảng 20 đến 30 cá thể voi siêu ngà còn sống trên khắp châu Phi, chủ yếu tập trung tại Kenya, Tanzania và Nam Phi.

Kỷ lục cặp ngà lớn nhất trong lịch sử thuộc về những con voi siêu ngà sống vào cuối thế kỷ 19, với những cặp ngà dài đến 3m và nặng hơn 100kg.