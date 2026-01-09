Thông tin về cô gái có ảnh ở lon cá hộp nổi tiếng được người Việt từng mua

Từ nhiều năm nay, lon cá hộp 3 cô gái (Three Lady Cooks) đến từ Thái Lan đã trở thành món ăn khá quen thuộc với hàng triệu gia đình Việt. Đó là cá nục xốt cà, loại lon thiết kế kiểu nắp giật, đóng hộp loại 155g, hiện vẫn bày bán ở nhiều siêu thị, tiệm tạp hóa lớn nhỏ trên khắp Việt Nam.

Mới đây, danh tính của một trong 3 cô gái có hình ảnh xuất hiện trên bao bì của lon cá hộp cũng được xác định.

Bức ảnh chụp cách đây hơn 50 năm để làm hình ảnh đại diện cho nhãn hàng vẫn được bà Runglawan lưu giữ trong nhà, đặt ở vị trí trang trọng tại phòng khách (Ảnh: Picha).

Theo nội dung được đăng tải trên tờ Tnews của Thái Lan, một tài khoản mạng xã hội với tên gọi Picha cho biết, cô gái đứng ở giữa chính là mẹ mình. Theo thông tin từ Picha, bức ảnh được chụp hơn 50 năm trước. Khi đó, bà Runglawan Sripatimakoon, mẹ của Picha mới 28 tuổi.

Vào thời điểm đó, bà Runglawan được nhãn hàng mời làm người mẫu quảng cáo cho thương hiệu và nhận về khoản thù lao là 500 baht (gần 420.000 đồng).

Con số này tuy có giá trị không cao ở thời điểm hiện tại, nhưng vào đầu thập niên 70 thì đây lại là khoản tiền có giá trị. Thậm chí, mức thù lao tương đương với lương tháng của nhiều lao động phổ thông ở Thái Lan vào thời điểm đó.

Nhan sắc thời thanh xuân của bà Runglawan (Ảnh: Thailand News).

Vào năm 1972, bà Runglawan từng được vinh danh là một trong những người đẹp trong lễ hội té nước truyền thống Songkran. Bà từng đảm nhiệm vai trò là diễn viên, người mẫu, người dẫn chương trình.

Kỷ niệm của thời thanh xuân được bà Runglawan lưu giữ lại một cách trân trọng. Bà đã phóng to bức ảnh trong buổi chụp với nhãn hàng và đặt tại phòng khách của gia đình suốt nhiều năm. Đến giờ, bức ảnh vẫn được treo ở vị trí trên cao trong nhà.

Đến nay, bà Runglawan đã 81 tuổi, mắc nhiều bệnh nền như cao huyết áp, phình mạch máu. Bà hiện sống tại tỉnh Chanthaburi thuộc miền trung của Thái Lan, được con cháu trong nhà thay nhau chăm sóc.

Hiện bà Runglawan đã 81 tuổi, mắc nhiều bệnh nền và không tự đi lại được (Ảnh: Thailand News).

"Mẹ tôi giờ không đi lại được nhưng bà vẫn ăn uống bình thường. Cảm ơn sự động viên của mọi người", con gái của bà chia sẻ.

Bên cạnh đó, chị Picha cũng bày tỏ sự ngạc nhiên khi thấy nhiều người quan tâm và chia sẻ thông tin về mẹ mình.

"Cuối cùng tôi cũng biết được danh tính của một trong những cô gái xuất hiện trên bao bì của lon cá hộp huyền thoại. Rất nhiều năm mua hộp cá về dùng và tôi vẫn tưởng sẽ không bao giờ biết được sự thật này", một tài khoản mạng xã hội có tên Runny nói.

Về danh tính của 2 người phụ nữ còn lại, gia đình của bà Runglawan cũng không nắm nhiều thông tin. Bà chỉ biết họ cũng là người mẫu được thuê chụp hình cho nhãn hàng. Khi cả 3 được mời chụp ảnh, họ cũng chưa rõ tên gọi của nhau.

Lon cá hộp 3 cô gái của Thái Lan đã xuất hiện ở Việt Nam từ khoảng năm 2000. Các sản phẩm của thương hiệu nổi bật gồm những món như cá mòi xốt cà, cá nục xốt cà hay cá basa xốt cà.

Món ăn có thể ăn liền hoặc chế biến dùng kèm bánh mỳ, làm sa lát, ăn với cơm trắng, cho bữa ăn nhanh gọn, tiện lợi.