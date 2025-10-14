HLV Kim Sang Sik: "Mặt sân xấu nên tuyển Việt Nam không thể ghi nhiều bàn"

Phát biểu trong cuộc họp báo sau trận đấu, HLV Kim Sang Sik cho biết: "Hôm nay, các cầu thủ như Hiểu Minh, Thanh Nhàn, Trung Kiên được ra sân thi đấu. Đây không phải là phần thưởng, mà là thành quả cho quá trình tập luyện của họ.

Họ đã có sự cạnh tranh tích cực với các tuyển thủ khác và điều đó giúp chất lượng toàn đội được nâng cao. Trong đó, Hiểu Minh đã thể hiện tốt, tôi cũng muốn dành lời khen cho thủ môn Trung Kiên. Hiệp 2, Văn Khang, Đình Bắc vào sân và cũng chơi đạt yêu cầu".

HLV Kim Sang Sik hài lòng về màn trình diễn của các cầu thủ trẻ (Ảnh: Khoa Nguyễn).

Về việc các chân sút kém duyên và liên tục bỏ lỡ cơ hội, chiến lược gia người Hàn Quốc lý giải: "Do được chơi trên sân nhà, đội tuyển Việt Nam nắm phần nào lợi thế so với Nepal.

Trên thực tế, chúng tôi cũng có nhiều cơ hội ghi bàn nhưng chưa tận dụng tốt, các cầu thủ hơi vội vàng trong khâu xử lý cuối cùng. Bước sang hiệp 2, một vài cầu thủ đuối sức nên chúng tôi không đạt được những mục tiêu ghi thêm bàn thắng.

Hôm nay, điều kiện thời tiết không tốt, mặt sân xấu khiến chúng tôi không thể triển khai lối chơi như đề ra. Tôi khá tiếc khi tuyển Việt Nam không thể ghi nhiều bàn, nhưng vẫn rất vui vì toàn đội giành chiến thắng. Tôi muốn gửi lời cảm ơn tới người hâm mộ TPHCM đến sân cổ vũ".

Về chiến thuật mà đội tuyển Việt Nam áp dụng hôm nay, chiến lược gia sinh năm 1976 lý giải: "Trước trận đấu, chúng tôi đã luyện cho các cầu thủ các bài tập dứt điểm nhằm giúp họ chơi tốt ở 1/3 sân đối phương và chắt chiu cơ hội.

Tuy vậy, mặt sân xấu phần nào ảnh hưởng đến lối chơi của đội tuyển Việt Nam. Nhìn chung, các cầu thủ cần làm tốt hơn ở khâu dứt điểm cuối cùng. Ở đợt tập trung tới, chúng tôi sẽ nỗ lực cải thiện vấn đề này".

HLV Kim Sang Sik cũng tiếc vì Tiến Linh không thể ghi bàn: "Chúng tôi chưa trao đổi gì nhiều lắm với Tiến Linh. Ở trận đấu hôm nay, toàn đội có nhiều tình huống dứt điểm cầu môn tốt nhưng không có bàn thắng, đáng tiếc nhất là Tiến Linh. Cậu ấy sở hữu bản năng săn bàn, chạy chỗ và dứt điểm tốt. Tôi hy vọng Tiến Linh sẽ ghi bàn ở trận gặp đội tuyển Lào vào tháng 11 tới.

Nhiều người cũng quan tâm đến vị trí hậu vệ phải, Tiến Anh đang làm tốt nhiệm vụ này. Tôi biết rằng vị trí hậu vệ phải có nhiều thiếu sót và cũng tính tới phương án sử dụng cầu thủ U23. Ban huấn luyện sẽ tích cực dự khán các trận đấu V-League để tìm thêm phương án cho vị trí này".

HLV Kim Sang Sik tiếc vì Tiến Linh không thể ghi bàn ở trận tái đấu Nepal (Ảnh: Khoa Nguyễn).

Sau chiến thắng 3-1 trước Nepal cách đây 5 ngày, đội tuyển Việt Nam tái đấu Nepal trên sân Thống Nhất (TPHCM) với mục tiêu 3 điểm. Đoàn quân HLV Kim Sang Sik khởi đầu thuận lợi khi mở tỷ số ngay phút thứ 5, khi cầu thủ Nepal đá phản lưới nhà.

Tuy nhiên ở những phút tiếp theo, đội tuyển Việt Nam chơi chậm lại và để đối thủ lấy lại thế trận. Nepal có được nhiều pha uy hiếp nguy hiểm và sự tỉnh táo của thủ môn Trung Kiên mới giúp đội tuyển Việt Nam không thủng lưới ở hiệp 1.

Sang hiệp 2, Nepal chơi nỗ lực và họ có phần xuống sức ở khoảng 20 phút cuối. Đội tuyển Việt Nam cũng có những cơ hội nhưng Đình Bắc, Thanh Nhàn và Đức Chiến đều dứt điểm không thành công. Theo thống kê, bóng 3 lần tìm đến cột dọc khung thành Nepal.

Đội tuyển Việt Nam nhọc nhằn bảo toàn chiến thắng 1-0 sau 90 phút. Ở trận đấu cùng giờ, Malaysia dễ dàng thắng đậm Lào 5-1 dù bị dẫn trước ở hiệp 1. Kết thúc 4 lượt trận bảng F Asian Cup 2027, Malaysia dẫn đầu bảng với 12 điểm, đội tuyển Việt Nam xếp thứ hai với 9 điểm, các vị trí tiếp theo thuộc về Lào (3 điểm) và Nepal (0 điểm).