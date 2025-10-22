Sân vận động Đà Lạt hơn 270 tỷ đồng bong tróc sau thời gian ngắn sử dụng

Sân vận động Đà Lạt được xây dựng ở vị trí đất cao tại phường Langbiang - Đà Lạt, Lâm Đồng. Đây là công trình nằm trong Dự án Khu liên hợp văn hóa - thể thao Lâm Đồng, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu văn hóa - thể thao tỉnh Lâm Đồng (nay là Ban Quản lý dự án giao thông tỉnh Lâm Đồng) làm chủ đầu tư.

Theo thông tin, Dự án Khu liên hợp văn hóa - thể thao Lâm Đồng có tổng vốn đầu tư trên 274 tỷ đồng, được khởi công từ năm 2013. Trong đó, sân vận động Đà Lạt là công trình chính, được xây dựng đầu năm 2020, hoàn thành và đưa vào sử dụng cuối năm 2023.

Hiện nay, dù đưa vào sử dụng chưa bao lâu nhưng nhiều hạng mục sân vận động hư hỏng, xuống cấp.

Một vị trí chân móng ở mặt ngoài khán đài sân vận động Đà Lạt xuất hiện tình trạng nứt gãy, sụt lún.

Nhiều vị trí trên hệ thống mương thoát nước của sân vận động bị bể, mất nắp. Ông Nguyễn Tiến Thành, cư dân phường Langbiang - Đà Lạt nói: "Sân mới xây xong nhưng hư hỏng khắp nơi. Công trình còn mới nhưng trông giống như tòa nhà bỏ hoang lâu năm".

Sơn, gạch ốp chân tường ở dãy nhà phục vụ huấn luyện thể thao trong sân vận động bị bong tróc, hư hỏng.

Ở hạng mục cầu thang, tường bao quanh sân vận động (ngoài khán đài), cơ quan chức năng sử dụng đá granite đen ốp, lát, tạo điểm nhấn cho công trình. Tuy nhiên, nhiều vị trí bị người dân xâm hại, đập phá.

Đá granite đen ở góc chân cầu thang vào khuôn viên sân vận động bị tháo gỡ, đánh cắp.

Ở không gian vòng ngoài khán đài sân vận động, lực lượng chức năng sử dụng đá hoa cương lát nền sân. Tuy nhiên, các tấm đá bị tác động vật lý, rạn nứt, bể vỡ, thiệt hại nghiêm trọng. Trong ảnh, một công nhân sửa chữa mặt sân đá bị hư hỏng.

Bậc thang lên sân vận động Đà Lạt bị cỏ, cây bụi xâm lấn như công trình bỏ hoang.

Tuyến đường nội bộ, dẫn vào sân vận động Đà Lạt trở thành nơi tập kết các loại rác thải. "Nhiều hôm, người dân lái xe tải chở rác thải xây dựng đến chất đống bên đường nhưng không thấy cơ quan nào đứng ra xử lý. Cứ đà này, sân vận động sẽ trở thành bãi rác, không ai dám đến", bà Trần Thu Nga, người dân ngụ phường Langbiang - Đà Lạt phản ánh.