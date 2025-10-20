Nữ sinh ở Lâm Đồng thoát chết khi bị ô tô cuốn vào gầm

Vụ tai nạn xảy ra vào trưa 20/10 tại nút giao Cách Mạng Tháng Tám - Nguyễn Tri Phương, phường La Gi, Lâm Đồng.

Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: Phạm Anh).

Theo thông tin ban đầu, N.T.P. (học sinh lớp 6, trú tại phường La Gi) điều khiển xe đạp điện lưu thông đến nút giao nói trên bất ngờ xảy ra va chạm với ô tô khách (chưa rõ lai lịch tài xế điều khiển).

Lúc này, nữ sinh cùng xe đạp ngã xuống đường, bị ô tô khách cuốn vào gầm.

Nữ sinh P. bị ô tô khách cuốn vào gầm (Ảnh: Phạm Anh).

Xảy ra tai nạn, những người có mặt tại hiện trường cùng tài xế ô tô khách tìm cách đưa P. ra ngoài, di chuyển đến bệnh viện cấp cứu. May mắn, nữ sinh chỉ bị thương ở phần chân.

Nhận tin báo, lực lượng Công an phường La Gi, Công an tỉnh Lâm Đồng, có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ vụ việc.