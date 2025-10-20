Ông Đặng Hồng Sỹ làm Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng

Ngày 20/10, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Y Thanh Hà Niê Kđăm đã ký văn bản phân công ông Đặng Hồng Sỹ, Phó bí thư Tỉnh ủy, làm Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng, nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Đặng Hồng Sỹ (SN 1976, quê tỉnh Hà Tĩnh) có trình độ chuyên môn là Thạc sĩ quản trị kinh doanh, Cử nhân báo chí, lý luận chính trị cao cấp.

Ông Đặng Hồng Sỹ vừa được phân công làm Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng (Ảnh: Minh Hậu).

Ông Đặng Hồng Sỹ từng giữ chức vụ Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận (cũ); Phó bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Bình Thuận; Trưởng Ban Dân vận tỉnh Bình Thuận; Phó bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận; Đại biểu Quốc hội, khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026; Ủy viên Ủy ban Văn hóa - Giáo dục của Quốc hội.

Tháng 7/2025, sau khi 3 tỉnh Lâm Đồng, Bình Thuận, Đắk Nông sáp nhập thành tỉnh Lâm Đồng, ông Đặng Hồng Sỹ được Bộ Chính trị chỉ định giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng nhiệm kỳ 2025-2030.