Nhà dân “chờ sập” bên bờ taluy sạt lở ở Lâm Đồng

Dự án khu dân cư thôn Đưng K’Nớ 5, xã Đam Rông 4, tỉnh Lâm Đồng có quy mô 15ha, tổng vốn đầu tư khoảng 38 tỷ đồng nhằm tạo nơi ở an toàn cho cư dân địa phương. Hiện nay, cơ quan chức năng đã giao đất cho 73 hộ dân xây dựng nhà, ổn định cuộc sống.

Người dân sống trong nỗi lo sạt lở ở dự án khu dân cư Lâm Đồng

Tuy nhiên, từ khoảng tháng 6 đến nay, taluy dương và âm ở khu vực dự án liên tục bị nước mưa xói mòn dẫn đến sạt lở, gây nguy hiểm cho người dân.

Theo người dân, nhiều vị trí taluy cao hàng chục mét ở dự án đã và đang sạt trượt nghiêm trọng. Có khu vực sạt lở kéo dài cả trăm mét.

Bà Sa Ka Riêng, người dân thôn Đưng K’Nớ 5 cho biết, bà được cơ quan chức năng giao đất 3 năm trước và gia đình xây dựng nhà để ổn định cuộc sống. "Gần đây, taluy âm phía sau nhà liên tục sạt lở, tôi rất sợ", bà Sa Ka Riêng nói.

Rãnh sâu gần 50cm, dài hàng chục mét ở nền đất trong khu dự án.

Sạt lở thời gian qua khiến hạng mục bê tông của hệ thống thoát nước trong khu dự án bị nứt gãy, hư hỏng.

Hạng mục mương thoát nước được xây kiên cố bằng đá chẻ bị sụt lún, hư hỏng nghiêm trọng.

Trong khi đất đá từ taluy dương cao hàng chục mét đang dịch chuyển, đổ ập thì phần taluy âm phía sau những căn nhà của người dân đang bị xói mòn, sạt lở. Trong ảnh, căn nhà của một hộ dân nằm cheo leo trên vách taluy dựng đứng, chờ sập.

Các hạng mục công trình nhà vệ sinh, sân, chuồng trại chăn nuôi phía sau nhà một hộ dân bị hư hỏng do sạt lở. Ở vị trí này, đất đá taluy âm tiếp tục sạt trượt, đe dọa đến căn nhà.

Taluy âm sau nhà một hộ dân sạt lở, để lộ "hàm ếch".

Công trình nhà vệ sinh bằng bê tông cốt thép của gia đình chị Ka Long Ka Ri bị đổ sập do taluy âm phía sau sạt lở. "Vợ chồng tôi xây dựng khu nhà vệ sinh với số tiền gần 50 triệu đồng nhưng sử dụng chưa được bao lâu thì bị sạt lở gây hư hỏng. Hiện nay, phía sau nhà xuất hiện thêm nhiều vết nứt lớn nên chúng tôi rất lo sợ", chị Ka Ri nói.

Một nhà dân nằm cạnh taluy dương cao hàng chục mét có nguy cơ đổ sập.

Ông Ha Trung dùng nilon che chắn taluy âm sau nhà để ngăn nước mưa thấm xuống nền đất, hạn chế tình trạng sạt lở.

Lực lượng chức năng xã Đam Rông 4 cắm các biển cảnh báo nguy cơ sạt lở tại các vị trí nguy hiểm trong vùng dự án.

Hiện nay, UBND xã Đam Rông 4 đã kiến nghị lên Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng các cơ quan chức năng hỗ trợ 5 tỷ đồng để xây dựng bờ kè rọ đá, mương thoát nước, ốp mái taluy tại các khu vực sạt lở để bảo đảm an toàn cho người dân.