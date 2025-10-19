Người đàn ông chết trong rừng ở Lâm Đồng, bên cạnh có dấu vết nghi của voi

Ngày 19/10, Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp cùng Công an xã Đắk Wil và các đơn vị nghiệp vụ điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong của ông M.V.T. (66 tuổi, trú xã Đắk Wil).

Ông M.V.T. được phát hiện tử vong trong rừng (Ảnh: An Sinh).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 13h ngày 17/10, ông T. vào khu vực rừng thuộc tiểu khu 854, xã Đắk Wil, để thu hái măng rừng. Không thấy ông T. trở về, người thân của ông đến cơ quan Công an xã Đắk Wil trình báo.

Công an xã Đắk Wil triển khai lực lượng tìm kiếm và đến 9h ngày 18/10 phát hiện ông T. tử vong tại khu vực rừng rậm. Hiện trường phát hiện thi thể ông T. có nhiều vết tích, dấu chân nghi của voi để lại.

Lực lượng chức năng đang khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra làm rõ vụ việc.