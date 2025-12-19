Ngày hạnh phúc của HLV Kim Sang Sik

HLV Kim Sang Sik cùng U22 Việt Nam bước vào trận chung kết bóng đá nam SEA Games 33 với tinh thần quyết tâm cao độ, mang theo khát vọng giành tấm HCV cho Đoàn Thể thao Việt Nam.

Trước đối thủ mạnh U22 Thái Lan với lợi thế sân nhà, thầy trò HLV Kim Sang Sik sớm phải nhận “gáo nước lạnh” khi để đối phương vươn lên dẫn trước hai bàn ngay trong hiệp một.

Bước sang hiệp hai, U22 Việt Nam thi đấu đầy kiên cường, với các pha lập công của Đình Bắc cùng tình huống phản lưới nhà của Chool Thong Waris đã giúp đoàn quân áo đỏ gỡ hòa 2-2, đưa trận đấu đi tới 2 hiệp phụ.

HLV Kim Sang Sik đã kịp thời xốc lại tinh thần toàn đội, tiếp thêm niềm tin và ý chí chiến đấu sau màn trình diễn kiên cường của U22 Việt Nam trong hiệp hai.

Người ta dễ dàng bắt gặp hình ảnh vị HLV người Hàn Quốc đứng ngồi không yên, liên tục bám sát đường biên để chỉ đạo các học trò trong suốt thời gian hiệp phụ.

Ngay cả khi Thanh Nhàn trở thành người hùng với bàn thắng thứ ba cho U22 Việt Nam, HLV Kim Sang Sik vẫn tỏ ra vô cùng sốt ruột, hồi hộp theo dõi từng giây phút trôi qua. Trên sân, các học trò của ông đã thi đấu đầy bản lĩnh để bảo vệ thành quả cho tới giây cuối cùng.

HLV Kim Sang Sik cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, khép lại màn lộn ngược dòng đầy căng thẳng và cảm xúc.

Sau suốt hành trình thi đấu đầy nỗ lực, HLV Kim Sang Sik cùng các học trò đã hoàn thành mục tiêu đề ra, mang về tấm HCV bóng đá nam SEA Games 33.

Cá nhân HLV Kim Sang Sik cũng đi vào lịch sử bóng đá châu Á. Theo đó, ông là HLV đầu tiên giành chức vô địch ở AFF Cup, giải U23 Đông Nam Á và SEA Games trong cùng một năm.

Nụ cười rạng rỡ hiện trên gương mặt vị HLV người Hàn Quốc khi ông cùng các học trò tiến về khu vực khán đài, vẫy tay chào và gửi lời cảm ơn, tri ân tới các cổ động viên đã luôn sát cánh, cổ vũ suốt hành trình SEA Games 33.

Ông cũng bày tỏ tình cảm và sự gắn bó sâu sắc với Việt Nam khi liên tục cầm cao lá cờ Việt Nam đầy tự hào, hòa mình vào niềm vui chung của chiến thắng.

Các học trò đã ưu ái nhấc bổng người thầy lên không trung trong tiếng reo hò vang dội của khán đài, trước sự chứng kiến của đông đảo cổ động viên.

Ông hòa mình trọn vẹn vào niềm vui chiến thắng bằng những cái đập tay cảm ơn đầy thân thiện với khán giả, hình ảnh quen thuộc, gần gũi đã trở thành dấu ấn đặc biệt trong hành trình thành công của U22 Việt Nam.

Hơn thế nữa, ông rút chiếc điện thoại ra, tự tay ghi lại những khoảnh khắc đặc biệt trong ngày hội chiến thắng.

Bức ảnh tập thể của toàn đội bên những tấm HCV trở nên ý nghĩa hơn khi phía sau là biển người cổ động viên Việt Nam.

“Đầu năm nay, đội tuyển quốc gia giành ngôi vô địch trên sân bóng này, đến cuối năm, đội tuyển U22 Việt Nam tiếp tục giành ngôi vô địch tại đây. Tôi thật sự hạnh phúc. Các cầu thủ của tôi đang có sự tự tin cao độ”, vị HLV người Hàn Quốc chia sẻ sau tấm HCV của U22 Việt Nam.