Đình Bắc áp đảo sao Trung Quốc, trở lại vị trí dẫn đầu bảng bình chọn AFC

Ngay sau khi vòng chung kết (VCK) U23 châu Á 2026 khép lại, Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đã mở cổng bình chọn cho hai danh hiệu: "Cầu thủ gây ấn tượng nhất" và "Bàn thắng gây ấn tượng nhất". Nguyễn Đình Bắc là cái tên hiếm hoi góp mặt ở cả hai hạng mục này.

Tối 28/1, cộng đồng yêu bóng đá Việt Nam không khỏi lo lắng khi chứng kiến Đình Bắc lép vế hoàn toàn trước các đại diện đến từ Trung Quốc. Ở hạng mục cầu thủ ấn tượng, thủ thành Li Hao bất ngờ vươn lên chiếm ưu thế với hơn 80% lượt bầu chọn. Trong khi đó, ở hạng mục bàn thắng đẹp nhất, pha dứt điểm của Xiang Yuwang cũng tạm dẫn đầu với tỷ lệ áp đảo 90%.

Tuy nhiên, sức mạnh từ những cổ động viên (CĐV) yêu bóng đá của Việt Nam đã tạo nên bước ngoặt. Sau lời kêu gọi trên các diễn đàn bóng đá lớn, hàng vạn lượt bình chọn đã đổ dồn về phía ngôi sao mang áo số 7 của “Rồng vàng”.

Tính đến sáng sớm ngày 30/1, tình thế đã đảo ngược hoàn toàn. Cú đánh đầu ngược đẳng cấp vào lưới U23 UAE của Đình Bắc đã giành lại vị trí dẫn đầu. Tương tự, ở cuộc đua cầu thủ ấn tượng, ngôi sao người Nghệ An cũng chiếm lại ngôi đầu từ tay Li Hao với con số ấn tượng hơn 80%.

Trước khi các cuộc bình chọn này diễn ra, Nguyễn Đình Bắc đã sớm khẳng định đẳng cấp chuyên môn khi chính thức giành danh hiệu Vua phá lưới giải U23 châu Á 2026. Với 4 bàn thắng và 2 đường kiến tạo, anh đã vượt mặt "thần đồng" Nhật Bản Ryunosuke Sato để trở thành chân sút hiệu quả nhất giải đấu.

Việc dẫn đầu hai cuộc bình chọn của khán giả cho thấy sức hút khó cưỡng của Đình Bắc sau một kỳ giải thành công rực rỡ. Ban tổ chức dự kiến sẽ đóng cổng bình chọn vào chiều nay (30/1).

Nếu duy trì phong độ hiện tại trên bảng điện tử, tiền đạo sinh năm 2004 sẽ sở hữu cú hat-trick danh hiệu cá nhân, một thành tích vô tiền khoáng hậu đối với một cầu thủ trẻ Việt Nam tại đấu trường châu lục.