Báo Hàn Quốc nêu rõ lý do HLV Kim Sang Sik thành công ở Việt Nam

Tờ báo của Hàn Quốc mở đầu bài viết: “Bóng đá Việt Nam tiếp tục gặt hái những thành tích ấn tượng dưới thời HLV Kim Sang Sik khi đội U23 Việt Nam xếp hạng ba giải U23 châu Á. Điều này nối tiếp thành công từ kỷ nguyên HLV Park Hang Seo, qua đó làm dấy lên sự quan tâm về những yếu tố tạo nên thành công của bóng đá Việt Nam khi sử dụng các HLV người Hàn Quốc".

HLV Kim Sang Sik thành công cùng bóng đá Việt Nam (Ảnh: Mạnh quân).

Trong quá khứ, chỉ có hai đội U23 Việt Nam và U23 Indonesia lọt vào vòng bán kết giải U23 châu Á. Trong đó, các HLV dẫn dắt những đội bóng này (Park Hang Seo, Kim Sang Sik, Shin Tae Yong) đều là những người Hàn Quốc.

Tờ Yonhap cho rằng thành công này không phải ngẫu nhiên. Tờ báo nêu ra nguyên nhân giúp các HLV người Hàn Quốc đạt thành công ở Đông Nam Á, đặc biệt là Việt Nam.

Tờ báo này viết: “Yếu tố thành công đầu tiên được chỉ ra là sự thay đổi trong tư duy của các cầu thủ.

Trước khi HLV Park Hang Seo nhậm chức vào năm 2017, nhiều cầu thủ Việt Nam có xu hướng đánh giá thấp năng lực bản thân. Tuy nhiên, HLV Park đã truyền cho họ niềm tin rằng nếu được chuẩn bị đúng cách, họ hoàn toàn có thể cạnh tranh sòng phẳng với bất kỳ đối thủ nào. HLV Kim Sang Sik được cho là đã kế thừa và duy trì nền tảng tư duy đó.

Một đặc điểm nổi bật khác của các HLV người Hàn Quốc là tính kỷ luật. Các HLV này đặc biệt chú trọng việc chỉnh đốn thái độ thi đấu của cầu thủ, yêu cầu tuân thủ nghiêm ngặt giáo án tập luyện cũng như chấp hành tuyệt đối các chỉ đạo chiến thuật.

Việc đặt hệ thống lên trên tài năng cá nhân hay sự tỏa sáng của các ngôi sao cũng được xem là triết lý xuyên suốt của họ. Bằng cách yêu cầu mỗi cầu thủ thực hiện đúng vai trò được giao, các HLV đã giảm sự phụ thuộc vào từng cá nhân cụ thể.

Các HLV người Hàn Quốc không áp đặt một cách máy móc triết lý bóng đá của riêng mình, mà xây dựng lối chơi dựa trên đặc điểm và thế mạnh của các cầu thủ Việt Nam.

Nhờ đó, đội tuyển Việt Nam có thể duy trì nhịp độ thi đấu ổn định trong suốt trận đấu, ưu tiên tổ chức phòng ngự chặt chẽ và chuyển đổi trạng thái nhanh, thay vì theo đuổi lối chơi kiểm soát bóng phức tạp.

U23 Việt Nam thi đấu kỷ luật và có tinh thần chiến đấu tốt dưới thời HLV Kim Sang Sik (Ảnh: Mạnh Quân).

Bên cạnh đó, các tờ báo Thái Lan cũng nhấn mạnh rằng, khác với nhiều HLV châu Âu gặp khó khăn khi làm việc tại Đông Nam Á, các HLV người Hàn Quốc có khả năng thấu hiểu văn hóa châu Á và dễ dàng thích nghi với tư duy của cầu thủ.

Dù rất nghiêm khắc trên sân tập, HLV Park Hang Seo và Kim Sang Sik lại xây dựng mối quan hệ gần gũi với các cầu thủ trong phòng thay đồ, từ đó tạo dựng sự tin tưởng và gắn kết. Chính điều này giúp họ truyền đạt hiệu quả các yêu cầu về chiến thuật và kỷ luật.

Nhờ sự kết hợp giữa triết lý huấn luyện của các HLV người Hàn Quốc và tinh thần chiến đấu của cầu thủ Việt Nam đã giúp đội tuyển Việt Nam tạo dựng một hành trình thành công trong nhiều năm qua, dần xóa bỏ hình ảnh “đội bóng yếu” và khẳng định vị thế vững chắc trên bản đồ bóng đá châu Á”.

U23 Việt Nam đã gây bất ngờ lớn khi đánh bại U23 Hàn Quốc trong trận tranh hạng ba giải U23 châu Á. Điều đó khiến cho báo giới xứ kim chi có thêm những đánh giá tích cực hơn về bóng đá Việt Nam.