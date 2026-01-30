Bóng đá Trung Quốc rúng động: Hàng loạt CLB hàng đầu dàn xếp tỷ số

Theo thông báo chung của Bộ Công an, Tổng cục Thể thao và Liên đoàn bóng đá Trung Quốc (CFA), 73 cá nhân đã bị cấm vĩnh viễn tham gia hoạt động bóng đá và 13 CLB hàng đầu ở đất nước này cũng chịu án phạt vì hối lộ, thao túng kết quả trận đấu.

Nhà vô địch bóng đá Trung Quốc, Shang Port, bị trừ điểm vì dàn xếp tỷ số (Ảnh: Sina).

Trong số những cá nhân vi phạm, có nhiều gương mặt đáng chú ý như cựu Chủ tịch CFA, Chen Xuyuan, cựu cầu thủ và HLV Li Tie. Trước đó, cả hai nhân vật này đều bị kết án hình sự. HLV Li Tie bị kết án 20 năm tù, còn cựu quan chức Chen Xuyuan chịu án tù chung thân.

Trong số 13 CLB vi phạm, có 9 CLB ở hạng đấu cao nhất Trung Quốc. Trong đó, đương kim vô địch Shanghai Port bị trừ 5 điểm ở mùa giải 2026. Á quân Shanghai Shenhua và Tianjin Jinmen Tiger cùng chịu án phạt nặng nhất là trừ 10 điểm và phạt 1 triệu nhân dân tệ (3,7 tỷ đồng) mỗi đội.

Các đội bóng khác như Qingdao Hainiu, Wuhan Three Towns, Shandong Taishan, Henan, Zhejiang hay Beijing Guoan cũng lần lượt bị trừ từ 5 đến 7 điểm, tùy theo mức độ vi phạm.

Theo tính toán, 13 CLB ở hai hạng đấu cao nhất Trung Quốc bị trừ 72 điểm và bị phạt 7,2 triệu nhân dân tệ (26,8 tỷ đồng).

Hơn một nửa CLB ở giải vô địch quốc gia Trung Quốc sẽ bắt đầu mùa giải mới với số điểm âm (Ảnh: Sina).

CFA nhấn mạnh các quyết định được đưa ra dựa trên “tính chất, mức độ nghiêm trọng và tác động xã hội” của các vụ sai phạm này. Họ cũng khẳng định lập trường cứng rắn trong việc chống tham nhũng và làm trong sạch bóng đá Trung Quốc.

Với việc hơn một nửa số đội ở giải vô địch quốc gia Trung Quốc bị trừ điểm, mùa giải 2026 được xem là thảm họa. Tuy nhiên, Liên đoàn quyết làm mạnh tay để “tái sinh” bóng đá nước này.

Thành công của đội U23 Trung Quốc với ngôi á quân giải U23 châu Á được xem là tín hiệu tích cực hiếm hoi của bóng đá xứ tỷ dân. Nó được ví như “hạt mầm”, nhen nhóm hy vọng hồi sinh bóng đá Trung Quốc.