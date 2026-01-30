Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn kiểm tra tiến độ Hội chợ mùa Xuân 2026

Ngày 30/1, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn đã đi kiểm tra thực địa công tác chuẩn bị cho Hội chợ mùa Xuân 2026 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC) tại Đông Anh, Hà Nội.

Qua kiểm tra, Phó Thủ tướng nhận thấy, dù thời gian ngắn, các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp cùng với VEC đã chủ động triển khai công tác chuẩn bị, cơ bản đáp ứng yêu cầu tiến độ.

Phó Thủ tướng giao Bộ Công Thương phối hợp chặt chẽ với VEC, các bộ, ngành, địa phương để bảo đảm tiến độ, chất lượng các gian hàng; tổng hợp đề xuất hỗ trợ kinh phí của các bộ, ngành, địa phương và cùng với Bộ Tài chính rà soát, thẩm định, bảo đảm không để xảy ra tiêu cực, lãng phí.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam chuẩn bị chu đáo cho lễ khai mạc và bế mạc; phối hợp với các địa phương tổ chức các hoạt động bốc thăm, tặng quà cho người tiêu dùng; tổ chức các hoạt động âm nhạc, văn hoá đặc sắc của các địa phương nhằm tạo không khí phấn khởi cho nhân dân.

Phó Thủ tướng đề nghị VEC rà soát, trao đổi với Bộ Công Thương để thống nhất và thông báo mức hỗ trợ cho các địa phương, doanh nghiệp tham gia Hội chợ.

Phó Thủ tướng đề nghị TP Hà Nội chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường phối hợp với Bộ Công Thương trong việc kiểm tra, kiểm soát chất lượng hàng hoá đưa vào Hội chợ; chỉ đạo lực lượng chức năng bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối trong Hội chợ, tuyệt đối không để xảy ra hiện tượng trộm cắp; tổ chức phân luồng giao thông, tăng cường tần suất các chuyến xe bus đến Trung tâm triển lãm.

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn kiểm tra thực địa công tác chuẩn bị cho Hội chợ mùa Xuân 2026 sáng 30/1 (Ảnh: VGP).

Về công tác thông tin, Phó Thủ tướng đề nghị các bộ, địa phương, doanh nghiệp chủ động phối hợp với các cơ quan báo chí trong công tác tuyên truyền, quảng bá về sản phẩm, phương thức giao hàng… để tạo thuận lợi cho bà con mua sắm.

Hội chợ Mùa Xuân 2026 dự kiến diễn ra từ ngày 2-13/2, không chỉ phục vụ mục tiêu ngắn hạn là kích cầu tiêu dùng dịp Tết, mà còn hướng tới mục tiêu dài hạn hơn là xây dựng một sự kiện xúc tiến thương mại tổng hợp, chuyên nghiệp theo tiêu chuẩn quốc tế, từng bước đưa Việt Nam trở thành trung tâm hội chợ, triển lãm của khu vực.

Hội chợ được thiết kế với quy mô khoảng 100.000m² diện tích trong nhà và hơn 45.000m² không gian ngoài trời, gồm 10 sảnh trưng bày, mỗi sảnh khoảng 10.000m², với khoảng 3.000 gian hàng tiêu chuẩn cùng các khu vực phục vụ hoạt động văn hóa, ẩm thực và trải nghiệm.