Xuân Son: “Tôi tự tin vào khả năng ghi bàn”

Trên sân nhà Thiên Trường, CLB Nam Định đón tiếp đại diện Singapore là Lion City Sailors trong khuôn khổ bảng B tại Cúp CLB Đông Nam Á 2025/26. Đây là trận đấu mà Nam Định rất quyết tâm giành chiến thắng để sớm giành vé vào bán kết.

Đội chủ nhà thi đấu hoàn toàn áp đảo đối thủ, ghi 3 bàn thắng, trong đó có cú đúp của tiền đạo Nguyễn Xuân Son. Như vậy, tính từ thời điểm cầu thủ người Brazil tái xuất hồi tháng 11 năm ngoái, anh ghi tới 8 bàn thắng cho cả CLB và đội tuyển Việt Nam.

Chia sẻ sau trận thắng Lion City Sailors, Xuân Son cho biết: “Tôi làm việc chăm chỉ mỗi ngày. Tôi nghĩ toàn đội và HLV Mauro đã giúp đỡ tôi rất nhiều trên sân tập. Các đồng đội cũng cố gắng tạo cho tôi nhiều cơ hội, chuyền nhiều bóng cho tôi để có các tình huống tấn công tốt hơn.

Xuân Son ghi bàn đều đặn sau khi trở lại (Ảnh: CLB Nam Định).

Đương nhiên là chúng tôi vẫn nỗ lực hàng ngày để làm sao đạt những kết quả tốt nhất. Tôi hoàn toàn tự tin với khả năng ghi bàn của bản thân mình. Và tôi cũng biết là vẫn có những điểm mà mình có thể làm tốt hơn, ví dụ như khả năng phòng ngự”.

Về sự trở lại ấn tượng của mình, Xuân Son chia sẻ: “Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến bộ phận y tế cùng chuyên gia vật lý trị liệu của tôi. Họ làm việc cật lực mỗi ngày để tôi có thể hồi phục và trở lại thi đấu".

Về trận đấu tiếp theo tại giải, Xuân Son cho biết: “Tôi rất vui khi toàn đội hoàn thành mục tiêu giành chiến thắng. Đó là điều quan trọng nhất. Hàng phòng ngự của CLB Nam Định trận này chơi kín kẽ, đồng thời có những tình huống tấn công tốt. Với việc đội bóng vào bán kết, chúng tôi sẽ chuẩn bị tốt hơn.

Thành thật mà nói, tôi muốn vô địch. Chúng tôi có những cầu thủ chất lượng và là một tập thể mạnh. Tôi nghĩ CLB Nam Định có thể đánh bại bất kỳ đội bóng nào tại giải. Chúng tôi chỉ cần chơi hết khả năng và tuân thủ đấu pháp của Ban huấn luyện”.

Trong khi đó, HLV Mauro Jeronimo của Nam Định đánh giá: "Phong độ của Xuân Son vẫn chưa phải tốt nhất đâu. Cậu ấy vẫn chưa đạt 100% thể trạng. Các bạn hãy tưởng tượng xem đến lúc Xuân Son trở lại với thể trạng hoàn hảo nhất, cậu ấy sẽ còn làm được những gì.

Tôi tự hào về nỗ lực của Son trong các tình huống không bóng, cậu ấy chịu khó pressing và hỗ trợ phòng ngự. Bàn thắng thứ hai đến từ một tình huống đoạt bóng như vậy. Tuy nhiên tôi cũng hài lòng với toàn đội khi đã chơi tốt trận này, cả phòng ngự và tấn công”.