Phụ huynh vào trường kiểm tra đột xuất bữa ăn của con, phải báo trước?

Những ngày qua, phụ huynh tại TPHCM không khỏi bất an trước nghi vấn cơ sở cung cấp suất ăn cho hàng chục nghìn học sinh là SaGoFood bị phản ánh “hô biến” thịt quá hạn, thực đơn ghi thịt bò nhưng nguyên liệu được cho là thịt trâu đông lạnh nhập khẩu từ Ấn Độ.

Trước tình hình này, nhiều trường học trên địa bàn thành phố đã chủ động thông tin rõ ràng về công tác tổ chức bán trú, đơn vị cung cấp suất ăn để phụ huynh nắm bắt và cùng giám sát.

Trong thông báo đăng tải công khai, Trường Tiểu học Phan Văn Trị (phường Cầu Ông Lãnh) nhấn mạnh "chất lượng bữa ăn bán trú, minh bạch để phụ huynh yên tâm".

Nhà trường triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo đảm an toàn, chất lượng, dinh dưỡng trong từng bữa ăn của các em. Đồng thời, công khai thông tin về đơn vị liên kết cung cấp suất ăn cho hơn 400 học sinh tham gia bán trú.

Suất ăn thực tế ngày 29/1 của học sinh Trường Tiểu học Phan Văn Trị, phường Cầu Ông Lãnh, TPHCM (Ảnh: N.T).

Theo nhà trường, đơn vị cung cấp được lựa chọn thông qua đấu thầu công khai trên Cổng thông tin đấu thầu quốc gia, bảo đảm đúng quy định và minh bạch.

Ba năm qua, trường cũng công khai đăng tải hình ảnh các suất ăn được chụp thực tế, ngẫu nhiên để phụ huynh theo dõi bữa ăn bán trú của con em mình.

Ông Lê Hồng Thái, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phan Văn Trị, cho biết phụ huynh có nhu cầu kiểm tra đột xuất bữa ăn của học sinh thì chỉ cần báo trước với trường 5 phút. Mục đích của việc báo trước để việc kiểm tra được thực hiện thuận lợi và đúng quy trình.

Tại Trường Tiểu học Lê Lai (phường Tây Thạnh), nhà trường đã tổ chức họp khẩn vào ngày 30/1 sau khi phụ huynh phản ánh tình trạng một số học sinh ở hai lớp có biểu hiện đau bụng, nôn ói vào ngày 27/1.

Nguyên nhân các triệu chứng này chưa được xác định là do bữa ăn bán trú, song nhà trường tổ chức họp để công khai với phụ huynh về các nhà cung cấp, nguồn gốc thực phẩm, quy trình tiếp nhận, chế biến tại bếp ăn.

Ông Trương Văn Anh Tuấn, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lê Lai, cho biết nhà trường cam kết tiếp tục rà soát toàn bộ quy trình, siết chặt công tác kiểm tra, giám sát các khâu từ tiếp phẩm, sơ chế đến chế biến tại bếp ăn.

Học sinh Trường Tiểu học Lê Lai kết thúc bữa ăn bán trú trưa 29/1 (Ảnh: Website nhà trường).

Trường cũng thống nhất tạo điều kiện để phụ huynh tham gia kiểm tra đột xuất quy trình bếp ăn. Theo đó, phụ huynh chỉ cần báo trước cho hiệu trưởng 15 phút để nhà trường bố trí bảo vệ hướng dẫn vào trường và bảo đảm tuân thủ các quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm trong quá trình kiểm tra.

Trong khi đó, Trường THCS Lê Văn Hưu (thuộc huyện Nhà Bè cũ) cũng đăng tải thông báo khẳng định nhà trường không sử dụng suất ăn công nghiệp từ SaGoFood – đơn vị đang bị nghi vấn về an toàn vệ sinh thực phẩm.

Lãnh đạo nhà trường cho biết việc đăng tải thông báo nhằm giải đáp thắc mắc, trấn an phụ huynh trong bối cảnh nhiều gia đình lo ngại trường có sử dụng sản phẩm của SaGoFood hay không. Nhất là khu vực Nhà Bè cũ là nơi có nhiều trường học từng ký hợp đồng cung cấp suất ăn với đơn vị này.

Trước nghi vấn SaGoFood cung cấp thịt quá hạn cho bữa ăn học sinh, Sở GD&ĐT TPHCM đề nghị các trường tạm ngừng sử dụng dịch vụ của những đơn vị cung cấp suất ăn công nghiệp, suất ăn chế biến sẵn đang bị phụ huynh, báo chí hoặc các kênh truyền thông phản ánh.

Đồng thời, Sở yêu cầu rà soát, báo cáo toàn diện việc tổ chức và cung cấp bữa ăn học đường trên địa bàn thành phố, không chỉ giới hạn ở các đơn vị có phản ánh.

Sở GD&ĐT TPHCM yêu cầu dừng toàn bộ nhà cung cấp suất ăn bán trú có phản ánh (Ảnh: Hoài Nam).

Các trường được yêu cầu kiểm tra hồ sơ pháp lý, quy trình cung ứng, vận chuyển, giao nhận và chất lượng suất ăn thực tế; bảo đảm tuân thủ quy định an toàn thực phẩm, tăng cường giám sát quá trình thực hiện.

Báo cáo phải đầy đủ, trung thực thông tin về đơn vị cung cấp suất ăn theo yêu cầu của Sở.