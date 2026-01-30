Hà Nội tạm cấm toàn bộ phương tiện quanh Quảng trường Cách mạng tháng 8

Chiều 30/1, Phòng CSGT Hà Nội cho biết vừa có thông báo phân luồng giao thông, tổ chức hướng đi cho các phương tiện tham gia giao thông phục vụ chương trình "Hòa nhạc ánh sáng - Chào năm mới 2026".

Theo cảnh sát, trong ngày 31/1, tại Quảng trường Cách mạng tháng Tám (phường Cửa Nam, Hà Nội) diễn ra chương trình "Hòa nhạc ánh sáng - Chào năm mới 2026", Công an Hà Nội phân luồng giao thông và tổ chức hướng đi cho các loại phương tiện như sau.

Lực lượng CSGT phân luồng, điều tiết giao thông tránh ùn tắc (Ảnh: Trần Thanh).

Thời gian tạm cấm, hạn chế các phương tiện: Từ 14h ngày 31/1 đến hết ngày 31/1.

Phạm vi tạm cấm, hạn chế các phương tiện: Tạm cấm toàn bộ phương tiện lưu thông trên các tuyến đường xung quanh khu vực Quảng trường Cách mạng tháng Tám gồm: Tràng Tiền (từ Trần Quang Khải đến Ngô Quyền), Phan Chu Trinh (từ Lý Thường Kiệt đến Quảng trường Cách mạng tháng Tám), Lê Thánh Tông (từ Lý Thường Kiệt đến Quảng trường Cách mạng tháng Tám).

Ngoài ra còn có đường Cổ Tân, Lý Thái Tổ (từ Quảng trường Ngân hàng Nhà nước đến Quảng trường Cách mạng tháng Tám), Ngô Quyền (từ Quảng trường Ngân hàng Nhà nước đến Hai Bà Trưng), Hai Bà Trưng (từ Ngô Quyền đến Lê Thánh Tông), Đặng Thái Thân, Phạm Ngũ Lão.

Nhà chức trách còn tạm cấm toàn bộ xe tải thông dụng, xe tải chuyên dùng, ô tô chở khách từ 16 chỗ trở lên, hạn chế đối với ô tô cá nhân, xe máy hoạt động trên một số tuyến đường: Ngô Quyền (từ Hai Bà Trưng đến Trần Hưng Đạo), Hai Bà Trưng (từ Ngô Quyền đến Lê Duẩn), Phan Chu Trinh (từ Lý Thường Kiệt đến Trần Hưng Đạo), Lê Thánh Tông (từ Lý Thường Kiệt đến Trần Hưng Đạo), Quảng trường Ngân hàng Nhà nước, Lý Đạo Thành, Tông Đản, Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Hàng Bài, Bà Triệu, Quang Trung.

Trong thời gian trên, Công an Hà Nội tổ chức hướng đi cho các phương tiện trong diện tạm cấm, hạn chế như sau.

Các phương tiện từ các phường, xã phía Đông, Đông Bắc thành phố Hà Nội (Gia Lâm, Long Biên, Phúc Lợi, Việt Hưng…) đi các phường, xã phía Tây, Tây Bắc thành phố (Hai Bà Trưng, Đống Đa, Từ Liêm, Ô Diên...): đi qua cầu Nhật Tân, cầu Long Biên, cầu Vĩnh Tuy, cầu Thanh Trì - đi Đê 401, Trần Nhật Duật, Yên Phụ, Thanh Niên, Võ Chí Công, Vành đai III... và ngược lại.

Các phương tiện từ các phường, xã phía Bắc thành phố Hà Nội (Tây Hồ, Đông Anh…) đi các phường, xã phía Nam thành phố (Hoàng Mai, Thanh Trì...) đi qua cầu Nhật Tân, cầu Thăng Long - đi Võ Chí Công, Phạm Văn Đồng, Phạm Hùng, Vành đai II, Vành đai III... và ngược lại.

Phòng CSGT Hà Nội yêu cầu tất cả các phương tiện tham gia giao thông tự giác, nghiêm chỉnh chấp hành Luật trật tự an toàn giao thông đường bộ và theo hướng dẫn, phân luồng của lực lượng chức năng.