AFC nói về khả năng 7 sao nhập tịch Malaysia ra sân gặp tuyển Việt Nam

Hôm qua (28/1), Tòa án trọng tài thể thao (CAS) và FIFA đều thông báo tạm thời gỡ bỏ án phạt cấm tham gia hoạt động bóng đá trong 12 tháng của 7 cầu thủ Gabriel Palmero, Jon Irazabal, Facundo Garces, Imanol Machuca, Rodrigo Holgado, Hector Hevel và Joao Figueireido cho tới khi CAS đưa ra phán quyết cuối cùng.

AFC cũng không chắc 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia có thể ra sân gặp đội tuyển Việt Nam hay không (Ảnh: AFC).

Thông tin được nhiều người quan tâm là khả năng 7 cầu thủ này có được ra sân trong trận đấu gặp đội tuyển Việt Nam ở vòng loại Asian Cup 2027 (diễn ra vào ngày 31/3) hay không.

Thông tin trên được Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC), Datuk Seri Windsor Paul John, chia sẻ tại buổi họp báo sau cuộc họp Ban chấp hành đặc biệt lần thứ 5 của Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) nhiệm kỳ 2025–2029, diễn ra tại trụ sở Wisma FAM vào hôm nay (28/1).

Theo ông Windsor, đến thời điểm hiện tại, AFC vẫn đang chờ đợi đầy đủ thông tin chi tiết từ FIFA liên quan tới quyết định của CAS.

Tổng thư ký AFC cho biết: “Cho tới lúc này, AFC vẫn đang làm việc và trao đổi với FIFA để có được toàn bộ các chi tiết về phán quyết của CAS. Hiện chúng tôi mới chỉ nhận được một văn bản ngắn từ FIFA liên quan tới tình trạng của bảy cầu thủ nhập tịch của đội tuyển Malaysia, cho phép họ trở lại thi đấu”.

Ông Windsor cũng nhấn mạnh rằng tình trạng pháp lý của 7 cầu thủ nhập tịch trong việc khoác áo đội tuyển quốc gia Malaysia hiện vẫn chưa được làm rõ.

“Điều chắc chắn vào lúc này là 7 cầu thủ trên được phép trở lại thi đấu cho các CLB chủ quản của họ. Tuy nhiên, việc họ có đủ điều kiện để thi đấu cho đội tuyển quốc gia Malaysia hay không vẫn đang chờ sự xác nhận và hướng dẫn cụ thể từ phía FIFA”, ông Windsor nói thêm.

Tuyển Việt Nam phải thắng với cách biệt từ 4 bàn trở lên trước Malaysia mới giành vé đi tiếp (Ảnh: Getty).

Đáng chú ý, ông Windsor cùng một đại diện khác của AFC được ghi nhận đã tham dự cuộc họp cuối cùng của Ban chấp hành FAM, diễn ra sau khi toàn bộ các ủy viên Ban chấp hành Liên đoàn bóng đá Malaysia đồng loạt đệ đơn từ chức.

Trong bối cảnh đội tuyển Malaysia chuẩn bị bước vào trận đấu quan trọng tại vòng loại Asian Cup 2027 gặp đội tuyển Việt Nam vào ngày 31/3, những quyết định tiếp theo từ FIFA và CAS được xem là yếu tố then chốt, có thể ảnh hưởng trực tiếp tới cục diện bảng đấu.

Đội tuyển Việt Nam đã thất bại 0-4 trước Malaysia ở trận lượt đi vào tháng 6 năm ngoái. Do đó, nếu muốn giành vé tham dự Asian Cup 2027, đoàn quân của HLV Kim Sang Sik phải thắng Malaysia với cách biệt từ 4 bàn trở lên.