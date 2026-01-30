Xác định 8 đội giành vé đi tiếp ở Europa League 2025-2026

Tâm điểm của loạt trận cuối đổ dồn về sân Villa Park, nơi chủ nhà Aston Villa có màn tiếp đón Red Bull Salzburg. Đội bóng của HLV Unai Emery đã khiến người hâm mộ đứng ngồi không yên khi để đối thủ dẫn trước tới 2-0 ngay trong hiệp một. Tuy nhiên, bản lĩnh của đại diện đến từ Premier League đã lên tiếng đúng lúc.

Aston Villa thắng 3-2 Red Bull Salzburg trong trận cầu đầy kịch tính (Ảnh: Getty).

Sau các bàn gỡ của Morgan Rogers và Tyrone Mings, tài năng trẻ 19 tuổi Jamaldeen Jimoh Aloba đã sắm vai người hùng với bàn thắng chuyên nghiệp đầu tiên trong sự nghiệp, ấn định thắng lợi 3-2.

Kết quả này giúp Aston Villa chính thức góp mặt trong top 8. Cùng đi tiếp với họ là Lyon, đội bóng dẫn đầu bảng tổng sắp với phong độ hủy diệt (thắng 7/8 trận) sau khi đánh bại PAOK 4-2. Các cái tên còn lại vào thẳng vòng 1/8 gồm Midtjylland, Real Betis, Porto, Braga, Freiburg và AS Roma.

Trái lại với Aston Villa, một đại diện của Premier League khác là Nottingham Forest vẫn không thể lách qua khe cửa hẹp để lọt vào top 8. Đoàn quân của HLV Sean Dyche đã có một trận đấu tưng bừng khi đè bẹp Ferencvaros với tỷ số 4-0, trong đó Igor Jesus lập một cú đúp.

Tuy nhiên, chiến thắng này chỉ đủ giúp đội bóng nước Anh xếp hạng 13 chung cuộc, đồng nghĩa với việc họ sẽ phải đá vòng play-off tranh vé vớt.

Antony có màn trình diễn ấn tượng đưa Real Betis trực tiếp vào vòng 1/8 Europa League (Ảnh: Getty).

Tại Scotland, Celtic cũng có chiến thắng ấn tượng khi hạ gục Utrecht 4-2 trong một trận cầu tấn công mãn nhãn. Ở chiều ngược lại, đội bóng hàng xóm của họ là Rangers lại khép lại chiến dịch châu Âu trong cay đắng. Thất bại 1-3 trên sân Porto là trận thua thứ 6 của họ tại vòng bảng, chính thức tiễn đại diện Scotland rời giải đấu với vị trí cuối bảng.

Với việc 8 vị trí dẫn đầu đã được xác định, sự chú ý giờ đây chuyển sang vòng play-off, nơi quy tụ các đội xếp từ vị trí thứ 9 đến 24. Những đội bóng như Nottingham Forest hay Celtic sẽ phải đối đầu với các đối thủ rớt xuống từ Champions League để cạnh tranh 8 suất còn lại vào vòng knock-out.

Lễ bốc thăm chia cặp play-off Europa League sẽ diễn ra vào ngày 30/1 tại Thụy Sĩ. Các trận đấu loại trực tiếp dự kiến sẽ khởi tranh vào trung tuần tháng 2, với những cuộc đối đầu nảy lửa và đầy rủi ro cho các đội bóng tham dự.