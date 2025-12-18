HLV Kim Sang Sik lập kỷ lục đặc biệt khi U22 Việt Nam vô địch SEA Games

Trong trận chung kết SEA Games 33 diễn ra trên sân Rajamangala vào tối 18/12, U22 Việt Nam đã xuất sắc ngược dòng hạ gục đội chủ nhà U22 Thái Lan với tỷ số 3-2 để giành chức vô địch SEA Games 33.

HLV Kim Sang Sik đi vào lịch sử bóng đá Đông Nam Á (Ảnh: Mạnh Quân).

Mặc dù bị dẫn trước 2-0 nhưng U22 Việt Nam đã trải qua trận đấu kiên cường. Các bàn thắng của Đình Bắc và Chool Thong Waris (phản lưới nhà) đã giúp đoàn quân của HLV Kim Sang Sik san bằng tỷ số 2-2. Tới hiệp phụ, Thanh Nhàn đã trở thành người hùng giúp U22 Việt Nam giành chiến thắng 3-2.

Đây là chức vô địch SEA Games lần thứ 3 của U22 Việt Nam trong 4 kỳ đại hội gần đây. Điều đó cho thấy bóng đá trẻ của Việt Nam thực sự gây dấu ấn ở Đông Nam Á.

Cá nhân HLV Kim Sang Sik cũng đi vào lịch sử bóng đá châu Á. Theo đó, ông là HLV đầu tiên giành chức vô địch ở AFF Cup, giải U23 Đông Nam Á và SEA Games trong cùng một năm.

Trước đó, hồi tháng 1, HLV người Hàn Quốc đã cùng đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng trong cả hai lượt trận trước Thái Lan (2-1, 3-2) để lên ngôi vô địch AFF Cup 2024.

Niềm vui của U22 Việt Nam sau khi vô địch SEA Games 33 (Ảnh: Tiến Tuấn).

Tới tháng 7, U23 Việt Nam của HLV Kim Sang Sik đã đánh bại U23 Indonesia ngay trên sân khách và lên ngôi ở giải U23 Đông Nam Á. Giờ đây, sau khi giúp U22 Việt Nam đánh bại U22 Thái Lan ở chung kết SEA Games, HLV 48 tuổi đã kết thúc năm 2025 với thành tích hoàn hảo.

Trong quá khứ, HLV Park Hang Seo từng suýt chinh phục mục tiêu này. Ông từng cùng đội tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup 2018, giúp U22 Việt Nam giành Huy chương vàng SEA Games 2019 nhưng chỉ về hạng ba ở giải U23 Đông Nam Á 2019.

Tương tự, HLV Datuk Rajagobal từng giúp bóng đá Malaysia lên ngôi ở SEA Games 2009 và AFF Cup 2010 nhưng khi đó giải U23 Đông Nam Á bị hủy bỏ.