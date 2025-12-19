HLV Kim Sang Sik hé lộ bí quyết giúp cầu thủ Việt Nam ngược dòng ngoạn mục

HLV Kim Sang Sik hạnh phúc sau buổi tối nay

Sau trận đấu, HLV Kim Sang Sik nói: “Tôi hạnh phúc khi lần đầu tiên giành được huy chương vàng (HCV) SEA Games. Đội tuyển U22 Việt Nam bị dẫn hai bàn nhưng chúng tôi không bỏ cuộc, từ đó chúng tôi giành chiến thắng ngoạn mục. Sự kiên cường là điểm mạnh rất lớn của chúng tôi”.

HLV Kim Sang Sik lần đầu tiên giành HCV SEA Games (Ảnh: Tiến Tuấn).

“Chúng tôi chuẩn bị cho trận chung kết rất kỹ, nhưng có lẽ áp lực từ khán giả chủ nhà khiến một số cầu thủ của tôi khởi đầu không tốt, họ mất tự tin đôi chút. Sau đó, các cầu thủ càng chơi càng thể hiện tốt. Tôi tự hào về các cầu thủ của mình”, HLV Kim Sang Sik nói thêm.

Ngoài khán giả Thái Lan đến sân rất đông, tối nay (18/12), khán giả Việt Nam cũng có mặt không ít ở sân Rajamangala. Họ chính là động lực để đoàn quân của HLV Kim Sang Sik vượt qua sóng gió.

HLV Kim Sang Sik chia sẻ: "Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến khán giả đã đến sân cổ vũ chúng tôi. Ngoài ra, những người hâm mộ ở quê nhà vẫn luôn dõi theo hành trình của U22 Việt Nam, tôi cũng muốn cảm ơn họ”.

HLV Kim Sang Sik và các cầu thủ U22 Việt Nam hiện đầy tự tin (Ảnh: Tiến Tuấn).

“Đầu năm nay, đội tuyển quốc gia giành ngôi vô địch trên sân bóng này, đến cuối năm, đội tuyển U22 Việt Nam tiếp tục giành ngôi vô địch tại đây. Tôi thật sự hạnh phúc. Các cầu thủ của tôi đang có sự tự tin cao độ”, vẫn là lời của vị HLV người Hàn Quốc đang dẫn dắt U22 Việt Nam.

Ngay sau khi vô địch SEA Games 33, U22 Việt Nam sẽ hướng về hành trình giải U23 châu Á. Giải đấu này sẽ diễn ra vào tháng 1/2026, tại Saudi Arabia.

Trước khi thi đấu giải U23 châu Á, HLV Kim Sang Sik chia sẻ: “Chúng tôi đã sẵn sàng hướng về đấu trường U23 châu Á. U22 Việt Nam có hai ngôi vô địch, một ngôi vô địch ở giải U23 Đông Nam Á tại Indonesia hồi tháng 7 và giờ là HCV SEA Games 33 trên đất Thái Lan. Các cầu thủ đã trưởng thành và chúng tôi tự tin sẽ tạo nên thành tích tốt ở giải đấu ấy”.