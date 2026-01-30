Báo Indonesia cảnh báo tuyển Malaysia khi thủ môn Lê Giang Patrik nhập tịch

Ngày 29/1, trang chủ của VFF thông báo thủ môn Lê Giang Patrik hoàn tất thủ tục nhập tịch. Anh có thể thi đấu với tư cách nội binh ở sân chơi trong nước trong thời gian tới.

Thông tin này ngay lập tức được truyền thông trong khu vực chú ý. Trang CNN Indonesia lên tiếng: “Bóng đá Việt Nam nhập tịch cho cựu thủ môn đội tuyển U21 Slovakia ngay trước khi đội tuyển Việt Nam có trận tái đấu với Malaysia, tại vòng loại Asian Cup”.

Thủ môn Lê Giang Patrik đã hoàn tất thủ tục nhập tịch Việt Nam (Ảnh: Hải Long).

“Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) một lần nữa có bước đi chiến lược bằng việc nhập tịch cho các cầu thủ gốc Việt, qua đó nâng cao chất lượng đội tuyển quốc gia. Ngôi sao mới được nhập tịch là thủ môn Lê Giang Patrik, sinh năm 1992 tại Slovakia.

Thủ thành này đang thi đấu cho CLB bóng đá Công an TPHCM tại giải V-League. Trước đây, Lê Giang Patrik từng có thời gian khoác áo đội tuyển U21 Slovakia”, CNN Indonesia viết thêm.

Việc Lê Giang Patrik được nhập tịch, cùng với việc tiền đạo Nguyễn Xuân Son bình phục chấn thương, có thể giúp cho đội tuyển Việt Nam có chất lượng rất khác. Ít nhất, đội tuyển Việt Nam sẽ khác so với chính chúng ta ở trận gặp đội tuyển Việt Nam gặp Malaysia, ở lượt đi vòng loại Asian Cup 2027, hồi tháng 6 năm ngoái.

Trang CNN Indonesia bình luận: “Nếu mọi việc diễn ra suôn sẻ, thủ môn Lê Giang Patrik có thể được HLV Kim Sang Sik triệu tập vào đội tuyển Việt Nam”.

Lê Giang Patrik là một trong những thủ môn tốt nhất V-League từ vài mùa bóng gần đây (Ảnh: Hải Long).

“Ông Kim Sang Sik đang muốn tăng cường sức mạnh cho đội bóng của ông ấy, chuẩn bị cho trận đấu rất quan trọng gặp đội tuyển Malaysia tại vòng loại Asian Cup 2027, diễn ra tháng 3 tới đây”, vẫn là những dòng được viết trên trang CNN Indonesia.

Sau trận đấu vòng loại Asian Cup 2027 vào tháng 3, đội tuyển Việt Nam sẽ có nhiệm vụ rất quan trọng khác trong năm 2026, đó là AFF Cup, được tổ chức từ ngày 24/7 đến 26/8.

Với việc nhập tịch cho thủ môn Lê Giang Patrik, sự trở lại của Nguyễn Xuân Son, cùng sự vươn lên của một loạt ngôi sao thuộc lứa U23, đội tuyển Việt Nam trong năm nay được đánh giá rất mạnh.

Không chỉ có Malaysia, ngay đến đội tuyển Indonesia cũng sẽ chứng kiến diện mạo khác của đội tuyển Việt Nam. Hai đội Indonesia và đội tuyển Việt Nam cùng bảng tại AFF Cup 2026.

Hiện tại, dàn cầu thủ nhập tịch của Indonesia chưa chắc mạnh hơn so với dàn cầu thủ của đội tuyển Việt Nam, nếu chúng ta có sự tăng cường nhân sự hợp lý, gồm những cầu thủ nhập tịch và những cầu thủ được đào tạo trong nước có chất lượng cao.